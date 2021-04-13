中國極可能引發印太戰爭 澳前防長：我不是說說而已！

澳前防長潘恩（見圖）在昨天一場公開演說中，表示中國極有可能在印太地區引發戰爭，示警台灣恐成下個「熱點」。（路透）

2021/04/13 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對外動作頻頻，引發周邊國家提防警戒。澳洲前國防部長潘恩（Christopher Pyne）昨天（12日）在公開演說中，示警外界中國「極可能」會在印太地區引發戰爭，而台灣將會是下個「熱點」。潘恩還強調，「這不是說說而已」，而是未來5至10年內必須面對的問題。

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，潘恩當地時間週一在阿德萊德大學（AdelaideUniversity）法學院向畢業生演說，言談間提到，中國近年快速崛起成為世界強權的議題。潘恩不諱言表示，中國的軍事威脅令美國及其盟邦相當擔憂，而中國近期在周邊海域的頻繁動作，展現出來的野心讓鄰國不得不提防警戒。

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潘恩分析指出，當前美國還是全球投入軍費最高的國家，但中國的軍事花費也相當驚人，光是今年就高達2100億美元（約新台幣5兆9800億元），坦言中國目前的軍力可以在西印太地區、東南亞和澳洲組成的島鏈上進行「實力不對稱的作戰」（asymmetric war）。

潘恩表示，假使在5年前，他會有信心地表示戰爭發生「是不可能的」，但現在他必須承認，中國引發印太地區戰爭的可能性比以前增加太多，「我不是指什麼網路資訊戰，而是指一場真的涉及人命、破壞的戰爭」。

潘恩也示警，台灣恐怕會是下個「熱點」（flashpoin），他強調：「我不是說說而已，這是你我在未來5到10年內必須去正視、面對的事情！」（This isn’t rhetoric, this is something that you and I may well have to confront in the next 5 to 10 years）。

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