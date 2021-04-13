為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國極可能引發印太戰爭 澳前防長：我不是說說而已！

    澳前防長潘恩（見圖）在昨天一場公開演說中，表示中國極有可能在印太地區引發戰爭，示警台灣恐成下個「熱點」。（路透）

    澳前防長潘恩（見圖）在昨天一場公開演說中，表示中國極有可能在印太地區引發戰爭，示警台灣恐成下個「熱點」。（路透）

    2021/04/13 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對外動作頻頻，引發周邊國家提防警戒。澳洲前國防部長潘恩（Christopher Pyne）昨天（12日）在公開演說中，示警外界中國「極可能」會在印太地區引發戰爭，而台灣將會是下個「熱點」。潘恩還強調，「這不是說說而已」，而是未來5至10年內必須面對的問題。

    根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，潘恩當地時間週一在阿德萊德大學（AdelaideUniversity）法學院向畢業生演說，言談間提到，中國近年快速崛起成為世界強權的議題。潘恩不諱言表示，中國的軍事威脅令美國及其盟邦相當擔憂，而中國近期在周邊海域的頻繁動作，展現出來的野心讓鄰國不得不提防警戒。

    潘恩分析指出，當前美國還是全球投入軍費最高的國家，但中國的軍事花費也相當驚人，光是今年就高達2100億美元（約新台幣5兆9800億元），坦言中國目前的軍力可以在西印太地區、東南亞和澳洲組成的島鏈上進行「實力不對稱的作戰」（asymmetric war）。

    潘恩表示，假使在5年前，他會有信心地表示戰爭發生「是不可能的」，但現在他必須承認，中國引發印太地區戰爭的可能性比以前增加太多，「我不是指什麼網路資訊戰，而是指一場真的涉及人命、破壞的戰爭」。

    潘恩也示警，台灣恐怕會是下個「熱點」（flashpoin），他強調：「我不是說說而已，這是你我在未來5到10年內必須去正視、面對的事情！」（This isn’t rhetoric, this is something that you and I may well have to confront in the next 5 to 10 years）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    告誡中國！德國防長：對台用武必招致失敗
    2020/11/04 00:29

    告誡中國！德國防長：對台用武必招致失敗
    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」
    2020/09/20 19:34

    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」

    涼一夏享受清淨空氣 交給歌林
    阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話
    2020/08/30 20:18

    阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話
    抗衡中國威脅 澳學者建議沿海部署核彈
    2018/10/27 09:24

    抗衡中國威脅 澳學者建議沿海部署核彈

    母親節送禮指南 3大寶物媽咪最傾心
    國際今日熱門
    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億
    2021/04/13 00:09

    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億

    可怕！ 司機急著關門就走 女學生夾手腳遭拖行24秒
    2021/04/12 19:14

    可怕！ 司機急著關門就走 女學生夾手腳遭拖行24秒

    翁山蘇姬視訊出庭 又被加控了新罪名
    2021/04/12 18:45

    翁山蘇姬視訊出庭 又被加控了新罪名

    按讚「絲襪足交」戰狼回來了！劉曉明任朝鮮半島特別代表
    2021/04/12 19:24

    按讚「絲襪足交」戰狼回來了！劉曉明任朝鮮半島特別代表

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播