中國極可能引發印太戰爭 澳前防長：我不是說說而已！

2021/04/13 17:42

〔即時新聞/綜合報導〕中國近年對外動作頻頻,引發周邊國家提防警戒。澳洲前國防部長潘恩(Christopher Pyne)昨天(12日)在公開演說中,示警外界中國「極可能」會在印太地區引發戰爭,而台灣將會是下個「熱點」。潘恩還強調,「這不是說說而已」,而是未來5至10年內必須面對的問題。

根據《澳洲廣播公司》(ABC)報導,潘恩當地時間週一在阿德萊德大學(AdelaideUniversity)法學院向畢業生演說,言談間提到,中國近年快速崛起成為世界強權的議題。潘恩不諱言表示,中國的軍事威脅令美國及其盟邦相當擔憂,而中國近期在周邊海域的頻繁動作,展現出來的野心讓鄰國不得不提防警戒。

潘恩分析指出,當前美國還是全球投入軍費最高的國家,但中國的軍事花費也相當驚人,光是今年就高達2100億美元(約新台幣5兆9800億元),坦言中國目前的軍力可以在西印太地區、東南亞和澳洲組成的島鏈上進行「實力不對稱的作戰」(asymmetric war)。

潘恩表示,假使在5年前,他會有信心地表示戰爭發生「是不可能的」,但現在他必須承認,中國引發印太地區戰爭的可能性比以前增加太多,「我不是指什麼網路資訊戰,而是指一場真的涉及人命、破壞的戰爭」。

潘恩也示警,台灣恐怕會是下個「熱點」(flashpoin),他強調:「我不是說說而已,這是你我在未來5到10年內必須去正視、面對的事情!」(This isn’t rhetoric, this is something that you and I may well have to confront in the next 5 to 10 years)。

