為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喊話印太團結抗中 澳防長：台灣被奪，下一個就是釣魚台

    澳洲國防部長杜登。（歐新社）

    澳洲國防部長杜登。（歐新社）

    2021/11/26 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕台海情勢升溫，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）近期頻頻表態，稱澳洲願支持美國抗中挺台，他今日再發表演說，警告區域盟友「中國若在印太地區發生衝突將會帶來災難性後果，就像澳洲，每個大城市都在中國的飛彈射程範圍之內」。

    根據《澳洲人報》報導，杜登今日以國防部長的身分，在坎培拉國家新聞俱樂部發表演說時表示，當前澳洲正面臨二戰以來最重大的戰略環境變革，主因就是中國在印太地區的崛起。

    杜登認為，中國想要的並非透過武力占領其他國家，而是更嚴重的威脅，即將澳洲化為「附庸國」或「從屬國」這類的角色。

    杜登進一步補充，目前澳洲境內任何一個大城市，都在中國飛彈的射程範圍內，其他印太國家面臨的處境也都差不多，「若台灣被（中國）奪走，下一個受害者很快就會出爐」，他接著表示，奪下釣魚台列嶼，必將是中國攻台後的下一步。

    若上述狀況成真，在缺乏反制力的情況下，中國將逐漸成為印太國家唯一的安全與經濟夥伴，這不僅對澳洲而言是一種威脅，對於區域內的其他國家更是一個危險的軍事與經濟狀況。

    杜登指出，這就是為什麼要與美國及其他區域夥伴保有持續性的合作關係，當前面對來自中國的巨大威脅，區域情勢處於高度緊張的狀態，「所有區域盟友抱持善意盡最大努力，方可避免衝突」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》5國艦艇軍容壯盛 「美日澳德加」舉行海軍聯合軍演
    2021/11/22 08:21

    軍情動態》5國艦艇軍容壯盛 「美日澳德加」舉行海軍聯合軍演
    澳防長：澳洲將與美國站在一起 不會屈服於中國霸凌
    2021/11/19 14:21

    澳防長：澳洲將與美國站在一起 不會屈服於中國霸凌

    從大嬸回歸魔鬼身材！葉家妤越演越瘦
    才誓言挺美助台 澳防長：中共在澳洲情報活動讓人震驚
    2021/11/17 16:40

    才誓言挺美助台 澳防長：中共在澳洲情報活動讓人震驚
    聯手抗中！澳洲防長：若美國出手護台 澳洲必定支持
    2021/11/13 10:02

    聯手抗中！澳洲防長：若美國出手護台 澳洲必定支持

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播