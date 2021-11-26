喊話印太團結抗中 澳防長：台灣被奪，下一個就是釣魚台

澳洲國防部長杜登。（歐新社）

2021/11/26 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕台海情勢升溫，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）近期頻頻表態，稱澳洲願支持美國抗中挺台，他今日再發表演說，警告區域盟友「中國若在印太地區發生衝突將會帶來災難性後果，就像澳洲，每個大城市都在中國的飛彈射程範圍之內」。

根據《澳洲人報》報導，杜登今日以國防部長的身分，在坎培拉國家新聞俱樂部發表演說時表示，當前澳洲正面臨二戰以來最重大的戰略環境變革，主因就是中國在印太地區的崛起。

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杜登認為，中國想要的並非透過武力占領其他國家，而是更嚴重的威脅，即將澳洲化為「附庸國」或「從屬國」這類的角色。

杜登進一步補充，目前澳洲境內任何一個大城市，都在中國飛彈的射程範圍內，其他印太國家面臨的處境也都差不多，「若台灣被（中國）奪走，下一個受害者很快就會出爐」，他接著表示，奪下釣魚台列嶼，必將是中國攻台後的下一步。

若上述狀況成真，在缺乏反制力的情況下，中國將逐漸成為印太國家唯一的安全與經濟夥伴，這不僅對澳洲而言是一種威脅，對於區域內的其他國家更是一個危險的軍事與經濟狀況。

杜登指出，這就是為什麼要與美國及其他區域夥伴保有持續性的合作關係，當前面對來自中國的巨大威脅，區域情勢處於高度緊張的狀態，「所有區域盟友抱持善意盡最大努力，方可避免衝突」。

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