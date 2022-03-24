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    北約因應俄烏戰事擬增兵歐洲東翼 串聯8國防禦線

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，為了因應俄羅斯入侵烏克蘭的持續戰事，北約領袖將商定在歐洲東部盟邦部署新部隊，屆時將會有8個北約跨國戰鬥群駐紮。（法新社）

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，為了因應俄羅斯入侵烏克蘭的持續戰事，北約領袖將商定在歐洲東部盟邦部署新部隊，屆時將會有8個北約跨國戰鬥群駐紮。（法新社）

    2022/03/24 23:41

    〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，為了因應俄羅斯入侵烏克蘭的持續戰事，北約領袖將商定在歐洲東部盟邦部署新部隊，屆時將會有8個北約跨國戰鬥群駐紮。

    北約領袖們24日將在比利時布魯塞爾召開緊急峰會。史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，各盟邦將簽署協定，在東歐會員國保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克派駐4個戰鬥群。

    「紐約時報」（The New York Times）報導，史托騰柏格表示：「第一步是在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克部署4個新的北約戰鬥群，此外目前在波羅的海三國和波蘭已有我們的部隊駐紮。」

    他並說：「這表示我們將在波羅的海至黑海的東翼，擁有8個北約跨國戰鬥群。」

    史托騰柏格指出，「這一切都是針對俄軍入侵烏克蘭的即時回應」；並說，這些部隊留駐當地時間「視需要而定」。

    史托騰柏格並重點談論，俄國可能在烏克蘭動用生化武器一事對北約有何意義。他說，一旦如此，將「根本改變衝突的性質」。他並警告中國，不要向俄國提供物質援助。

    北約為了嚇阻俄國軍事挑釁，早在2016年6月史托騰柏格就宣布，北約各國的國防部長商定，要以4個營的多國混編部隊，輪流駐防愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及波蘭。

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