宣布加碼軍援烏克蘭 北約點名中國勿「助俄為虐」

北約今日召集各國領袖舉行峰會，期間眾人合影留念。（歐新社）

2022/03/24 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今（24）日宣布，北約將進一步對烏克蘭提供更多軍事援助，並在東歐佈署更多兵力以防範俄羅斯，同時也向中國喊話，希望北京政府「不要以任何方式支持俄羅斯」。

北約在領導人聯合聲明中指出，「我們以最強烈的言詞譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵行為。我們呼籲俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）立刻停止這場戰爭，並自烏克蘭撤軍，也希望白俄羅斯停止這種與俄羅斯的共犯行為。」

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聲明中也宣布，「為了應對俄羅斯的行動，我們啟動了北約的防禦計畫，佈署北約反應部隊，並把4萬人派駐到東方側翼。」 「我們在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、與斯洛伐克額外創建了4個多國組成戰鬥群。」不過北約仍強調，這些措施是「預防性的、呈比例原則的、並非要讓局勢升級」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，史托騰柏格在記者會上表示，除了提供更多軍備，北約也會協助烏克蘭抵禦核子與化學武器攻擊。

史托騰柏格在談話中也點名了中國，他稱中國應該與世界各國一樣，譴責俄羅斯對烏克蘭發動了「殘酷的戰爭」，而不是在經濟與軍事層面上支持俄羅斯。

史托騰柏格今日在推特上宣布，由於俄羅斯與烏克蘭爆發戰事，他的秘書長任期將延長一年，直到2023年9月30日。

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J — Jens Stoltenberg （@jensstoltenberg） March 24, 2022

北約秘書長史托騰柏格宣布，北約會進一步協助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。（法新社）

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