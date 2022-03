宣布加碼軍援烏克蘭 北約點名中國勿「助俄為虐」

2022/03/24 22:32

〔即時新聞/綜合報導〕北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)今(24)日宣布,北約將進一步對烏克蘭提供更多軍事援助,並在東歐佈署更多兵力以防範俄羅斯,同時也向中國喊話,希望北京政府「不要以任何方式支持俄羅斯」。

北約在領導人聯合聲明中指出,「我們以最強烈的言詞譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵行為。我們呼籲俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)立刻停止這場戰爭,並自烏克蘭撤軍,也希望白俄羅斯停止這種與俄羅斯的共犯行為。」

聲明中也宣布,「為了應對俄羅斯的行動,我們啟動了北約的防禦計畫,佈署北約反應部隊,並把4萬人派駐到東方側翼。」 「我們在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、與斯洛伐克額外創建了4個多國組成戰鬥群。」不過北約仍強調,這些措施是「預防性的、呈比例原則的、並非要讓局勢升級」。

根據英國廣播公司(BBC)報導,史托騰柏格在記者會上表示,除了提供更多軍備,北約也會協助烏克蘭抵禦核子與化學武器攻擊。

史托騰柏格在談話中也點名了中國,他稱中國應該與世界各國一樣,譴責俄羅斯對烏克蘭發動了「殘酷的戰爭」,而不是在經濟與軍事層面上支持俄羅斯。

史托騰柏格今日在推特上宣布,由於俄羅斯與烏克蘭爆發戰事,他的秘書長任期將延長一年,直到2023年9月30日。

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J