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    港大：目前約有440萬人確診 第6波疫情恐再增220萬人染疫

    港大醫學院今公布，依據數據模型推測，截至目前為止，香港估計約有6成民眾感染、約達440萬人，估計第6波疫情高峰期會在6月初發生，屆時恐再增加220萬人染疫。香港民眾搭地鐵戴口罩。（法新社）

    港大醫學院今公布，依據數據模型推測，截至目前為止，香港估計約有6成民眾感染、約達440萬人，估計第6波疫情高峰期會在6月初發生，屆時恐再增加220萬人染疫。香港民眾搭地鐵戴口罩。（法新社）

    2022/03/22 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨增逾1.4萬例、223例死亡，港大醫學院今公布，依據數據模型推測，截至目前為止，香港估計約有6成民眾感染、約達440萬人，估計第6波疫情高峰期會在6月初發生，屆時恐再增加220萬人染疫。

    綜合港媒報導，香港大學醫學院今（22）日公布第5波Omicron變種病毒疫情發展模擬模型更新運算，依數據可知，目前約有6成，意即440萬港人染疫，接著指出推測至4月21日，港府將實施第一階段放寬社交距離措施時，單日確診數將可能跌至3位數。

    港大提到，依據港府所公布的路線圖放寬社交距離措施，假設在6月1日起全面開放，推測第6波疫情高峰期，將可能在6月初的首週左右出現，到時可能再增加約220萬人染疫。

    港大指出，屆時如果派藥率能達到超過5成，推測每日會有約500人確診、入院，應該在香港醫療體系承受力的上限，而第6波疫情可能會維持2個月。

    對此身兼政府專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉認為，第6波疫情一定會來，最終會轉變為「風土病」，並強調「如果可以提早準備，會比較安全」。

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