香港染疫病故有打疫苗的87％是科興 游錫堃：慶幸台灣走自己的路

香港醫管局資料顯示，已接種疫苗卻染疫死亡的死者中，約有87%是接種中國研發的科興疫苗。（歐新社）

2022/03/20 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，此波疫情至今2個多月累計逾5千人死亡。港媒取得分析資料顯示，香港已接種疫苗卻染疫死亡的死者中，約有87%是接種中國研發的科興疫苗。對此，立法院長游錫堃也感嘆，幸好台灣沒有接受打科興的建議。

港媒《明報》取得香港醫管局針對香港5167名染疫死者的分析資料，資料顯示，只有1486名死者曾接種疫苗，其中1292人（86.9%）接種科興疫苗，184人（12.4%）接種復必泰（BNT）疫苗。《明報》並未說明剩餘10名死者的接種情形，可能是混打或其他情況。

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報導也指出，5167名死者中有3681人（71.2%）沒有接種疫苗，1049人（20.3%）已接種但沒有完整保護，包含只打1劑或打第2劑超過180天等，染疫死者中合計有91.5%屬於疫苗保護不足者。

其餘437名有疫苗完整保護的死者中，有368人（84.2%）接種科興疫苗，64人（14.6%）接種BNT疫苗，5人混打。

不過報導也強調，上述數據僅呈現真實情況，並未針對長者死亡風險較高以及香港長者多接種科興疫苗等因素進行調整。

對此，游錫堃在臉書粉專發文表示，「台灣幸好走自己的路，沒有接受打科興的建議，天佑台灣」。

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