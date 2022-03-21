突尼西亞驚傳火車對撞！ 已知至少95傷

突尼西亞21日驚傳火車對撞事故，所幸沒有人有生命危險。（法新社）

2022/03/21 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家突尼西亞（Tunisia）週一（21日）驚傳火車對撞事故，目前已知至少95人受傷。

綜合外媒報導，突國民防單位發言人特里亞（Moez Triaa）21日指出，該國首都突尼斯（Tunis）南部傑貝勒耶盧德（Jbel Jelloud）地區，有2列火車在當地時間上午9點30分（台灣時間21日下午4點30分）對撞，列車車頭都有明顯損傷。

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特里亞表示，對撞的火車一列有載客，另一列則沒有，已知有95人受傷，大多數傷者都有骨折或瘀傷，皆已送醫治療，已知傷者都沒有生命危險。意外發生原因尚不清楚。

#Tunisia #Tunisie : Emergency services say at least 65 people have been injured & taken to hospital after two trains collided in suburbs of Tunis #تونس pic.twitter.com/VXTRLiXDOd — sebastian usher （@sebusher） March 21, 2022

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