突尼西亞驚傳火車對撞！ 已知至少95傷

2022/03/21 21:57

〔即時新聞/綜合報導〕北非國家突尼西亞(Tunisia)週一(21日)驚傳火車對撞事故,目前已知至少95人受傷。

綜合外媒報導,突國民防單位發言人特里亞(Moez Triaa)21日指出,該國首都突尼斯(Tunis)南部傑貝勒耶盧德(Jbel Jelloud)地區,有2列火車在當地時間上午9點30分(台灣時間21日下午4點30分)對撞,列車車頭都有明顯損傷。

特里亞表示,對撞的火車一列有載客,另一列則沒有,已知有95人受傷,大多數傷者都有骨折或瘀傷,皆已送醫治療,已知傷者都沒有生命危險。意外發生原因尚不清楚。

#Tunisia #Tunisie : Emergency services say at least 65 people have been injured & taken to hospital after two trains collided in suburbs of Tunis #تونس pic.twitter.com/VXTRLiXDOd