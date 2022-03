俄軍猛攻馬立波！轟炸學校400人恐遭活埋 歐洲最大煉鋼廠被毀！

2022/03/20 19:34

〔即時新聞/綜合報導〕近期遭俄羅斯聯邦軍隊猛烈圍攻的烏克蘭南部城市馬立波(Mariupol),今天(20日)有消息指位於當地全歐洲最大的煉鋼廠「亞佐夫斯塔爾」(Azovstal)已被摧毀。另外馬立波市議會透露俄軍轟炸當地一座約有400人避難的藝術學校,雖然目前傷亡狀況不明,但狀況相當不樂觀,平民恐全遭活埋!

綜合外媒報導,隨著俄軍切斷馬立波與亞速海(Azov Sea)對外通道,馬立波持續受到猛攻,連日來空襲不斷。烏克蘭國會議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)20日在推特分享一段工廠爆炸的影片,表示全歐洲最大的亞佐夫斯塔爾煉鋼廠遭俄軍摧毀,不只是對烏克蘭,對整個歐洲的損失都是相當慘重的。

亞佐夫斯塔爾總幹事茨基蒂什維利(Enver Tskitishvili)隨後也在通訊軟體Telegram證實此事,但沒有具體說明摧毀程度。

馬立波市議會今透過Telegram對外表示,位於當地左岸、有約400名平民避難的G12藝術學校也遭俄軍轟炸,建築物目前已被摧毀,瓦礫堆下恐活埋近400人,目前確切傷亡數字還未公布。

另外,俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)今天表示,俄軍分別於週六(19日)晚上和週日上午使用極音速巡航飛彈對烏克蘭的軍事目標發動攻擊,宣稱已成功摧毀位在烏北日托米爾州(Zhytomyr)城市奧夫魯卡(Ovruch)的武裝部隊訓練中心,數十名烏國特種部隊和外國傭兵被消滅。

