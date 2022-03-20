俄軍猛攻馬立波！轟炸學校400人恐遭活埋 歐洲最大煉鋼廠被毀！

烏克蘭馬立波一座歐洲最大煉鋼廠遭俄軍摧毀。（美聯社、歐新社；本報合成）

2022/03/20 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕近期遭俄羅斯聯邦軍隊猛烈圍攻的烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol），今天（20日）有消息指位於當地全歐洲最大的煉鋼廠「亞佐夫斯塔爾」（Azovstal）已被摧毀。另外馬立波市議會透露俄軍轟炸當地一座約有400人避難的藝術學校，雖然目前傷亡狀況不明，但狀況相當不樂觀，平民恐全遭活埋！

綜合外媒報導，隨著俄軍切斷馬立波與亞速海（Azov Sea）對外通道，馬立波持續受到猛攻，連日來空襲不斷。烏克蘭國會議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）20日在推特分享一段工廠爆炸的影片，表示全歐洲最大的亞佐夫斯塔爾煉鋼廠遭俄軍摧毀，不只是對烏克蘭，對整個歐洲的損失都是相當慘重的。

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亞佐夫斯塔爾總幹事茨基蒂什維利（Enver Tskitishvili）隨後也在通訊軟體Telegram證實此事，但沒有具體說明摧毀程度。

馬立波市議會今透過Telegram對外表示，位於當地左岸、有約400名平民避難的G12藝術學校也遭俄軍轟炸，建築物目前已被摧毀，瓦礫堆下恐活埋近400人，目前確切傷亡數字還未公布。

俄宣稱再以極音速飛彈毀軍火庫

另外，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天表示，俄軍分別於週六（19日）晚上和週日上午使用極音速巡航飛彈對烏克蘭的軍事目標發動攻擊，宣稱已成功摧毀位在烏北日托米爾州（Zhytomyr）城市奧夫魯卡（Ovruch）的武裝部隊訓練中心，數十名烏國特種部隊和外國傭兵被消滅。

烏克蘭官員表示，位於馬立波一座歐洲最大煉鋼廠被毀。圖為俄軍入侵烏克蘭前的亞佐夫斯塔爾煉鋼廠。（美聯社）

俄軍猛攻馬立波，當地一間用作避難所的藝術學校被轟炸，恐有近400人遭活埋。（路透）

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