3/11今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、台南

3月11日開獎的第114000063期今彩539頭獎開出2注；第114000034期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/11 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月11日開獎的第114000063期今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區府中路114號1樓「鑫洺元彩券行」、台南市新市區新和里民生路47號1樓「八大公益彩券行」開出；第114000034期大樂透頭獎則摃龜。

第114000034期大樂透中獎號碼「02、18、25、37、38、47，特別號：42」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得377萬2873元；參獎共62注中獎，每注可得3萬5865元；肆獎共101注中獎，每注可得1萬4153元；伍獎共2225注中獎，每注可得2000元；陸獎共2652注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6164注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9036注中獎，每注可得400元。

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第114000034期49樂合彩中獎號碼為「02、18、25、37、38、47」。四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3352注中獎，每注可得1250元。

第114000063期今彩539中獎號碼為「02、21、24、27、31」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共5735注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9176注中獎，每注可得50元。

第114000063期39樂合彩中獎號碼為「02、21、24、27、31」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7379注中獎，每注可得1125元。

第114000063期3星彩中獎號碼為「420」。壹獎共78注中獎，每注可得5000元。

第114000063期4星彩中獎號碼為「3022」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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