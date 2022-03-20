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    韓戰烈士維持「最後射擊姿勢」迎戰共軍 軍方確認身份找到女兒

    南韓軍方在白馬山395高地山頂，發現這具為國捐軀的二等兵遺骸。（取自南韓國防部官網）

    南韓軍方在白馬山395高地山頂，發現這具為國捐軀的二等兵遺骸。（取自南韓國防部官網）

    2022/03/20 15:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕1952年10月6日至15日韓戰後期，中國「抗美援朝」志願軍38軍和南韓第9師部隊在江原道白馬山爆發一場激烈戰役，史稱「白馬山戰役」，該役締造了南韓軍隊在韓戰首次打敗中國志願軍的光榮紀錄。南韓國防部去年10月間在白馬山395高地山頂，發現一名士兵在戰壕裡維持射擊姿勢70年的遺骸，令人鼻酸。南韓軍方已經確認這名烈士身份，並找到他在世的女兒。

    《朝鮮日報》報導，經確認，這名軍人為已故曹應成（音譯）下士，遺骸被發現當時一度認為死者為二等兵。南韓國防部17日稱，透過調查白馬山犧牲者士兵紀錄等資料，找到了曹應成之女曹英子（音譯），並透過基因分析確認了親子關係。

    曹英子得知父親身份得到確認的消息後，回憶湧上心頭。她說：「某一天，父親買了魷魚回來，我們吃得很開心，他似乎是在跟我們告別，他那時的身影我終生難忘。」

    1928年，曹應成出生於慶尚北道義城，原本務農的他在韓戰爆發後，於1952年5月留下妻子和2個女兒，經濟州島第一訓練所入伍。據推測，他隸屬南韓陸軍第9師第30連隊，於1952年10月在白馬山針對中國解放軍的大規模攻勢展開防禦作戰時犧牲。

    曹應成的遺骸被發掘出土時，還維持著為躲避槍林彈雨，在戰壕中用槍瞄準敵軍的姿勢。不過遺憾的是僅找到了他上半身遺骸，在遺骸周圍還一同發現了彈藥類和疑似個人物品的鋼筆、戒指、勺子等遺物。鋼盔和頭骨上顯而易見的貫穿痕跡，可以推測為他的死因。

    白馬山戰役被認為是韓戰中最激烈的一場戰爭。南韓部隊與解放軍方展開了12次攻防戰，高地七度易主，雙方的損失都相當慘重，中國軍隊傷亡高達6700餘人（此為中國說法，南韓與美國的紀錄則是1萬4322人）、南韓方面也付出了傷亡4000餘人的代價（中國方面的紀錄則是南韓損失為9400餘人），由於久攻不下，志願軍第38軍決定主動撤出白馬山，結束了這場戰役。

    白馬山沒有丟失，因此該役成為南韓軍隊在韓戰爆發以來，首次打敗中國志願軍的光榮紀錄，而第9師也因此贏得了「白馬師」的封號，不但獲頒紀念此役的白馬圖案榮譽徽章，「白馬師」從此成為南韓陸軍的榮譽部隊，而這場戰役的勝利，也替擔任當時擔任該師參謀長朴正熙的未來仕途發展，打下了深厚的基礎。

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