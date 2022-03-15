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    尹錫悅與強生通話稱英核心友邦 批俄羅斯侵烏為「對民主攻擊」

    南韓準總統尹錫悅被評為立場親美，外交路線引發關注。（美聯社）

    南韓準總統尹錫悅被評為立場親美，外交路線引發關注。（美聯社）

    2022/03/15 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓準總統尹錫悅被評為立場親美，外交路線引發關注，宣布當選至今已與美日領袖通過電話，15日則透過發言人公告已與英國首相強生進行通話；電話中，雙方聚焦於韓英關係與朝鮮半島局勢，尹錫悅稱英國為南韓核心友邦，同時也認為俄羅斯侵烏行動是「對全世界自由和民主主義的攻擊」

    根據《韓聯社》，尹錫悅發言人金恩慧15日發佈消息，表示尹錫悅在14日下午5時半與強生通話，強生向尹錫悅祝賀，尹錫悅亦恭賀英國女王登基70周年，雙方也就兩國關係發展與朝鮮半島局勢交換意見，通話約15分鐘。

    尹錫悅稱英國為「曾參加韓戰並守護南韓的核心友邦」，望與英國保持友好合作關係，同時表態將積極考慮強生在2021年6月提出的合作計畫，望將韓英兩國的合作關係拓展到電池、稀有礦物、溫室氣體減排、碳中和等領域。

    北韓近日動作頻頻，試射洲際導彈行為引發關注，針對北韓問題，尹錫悅與強生雙方都認為有必要與美國及聯合國安理會保持合作，共同促進實現北韓無核化目標。除此之外，針對俄羅斯入侵烏克蘭行為，尹錫悅也認同俄羅斯行徑對韓英的共同價值理念構成威脅，「是對全世界自由和民主主義的攻擊」。

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