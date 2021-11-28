維持「最後射擊姿勢」迎戰共軍！ 南韓公佈韓戰罹難士兵遺骸

10月28日，南韓軍方在白馬山395高地山頂，發現這具為國捐軀的二等兵遺骸。（取自南韓國防部官網）

2021/11/28 19:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕1952年10月6日至15日韓戰後期，中國「抗美援朝」志願軍38軍和南韓第9師部隊在江原道鐵原西北大約10多公里處的白馬山爆發一場激烈戰役，史稱「白馬山戰役」。這場戰役之所以出名，是因為這是南韓軍隊在韓戰爆發以來，首次打敗中國志願軍。南韓國防部近日公布在白馬山395高地山頂發現的南韓國軍犧牲者遺骸，包括一名二等兵在戰壕裡做出戰鬥姿勢的遺骸，令人鼻酸。

據《朝鮮日報》報導，南韓國防部表示，自9月起對兩韓非武裝區進行了約110天的遺骸挖掘，共挖出22具遺骸和8262件犧牲者遺物。在前述遺骸附近還發現了肩章、穿孔的防彈帽、彈藥類、鋼筆、勺子等。

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這位在壕溝內壯烈成仁的英雄軍銜是一等兵。韓戰時期的一等兵在目前的軍銜體系中，相當於二等兵。這名剛加入戰鬥不久的新兵遺骸是在10月的挖掘工作中被發現。軍方稱，由此可以推斷出當時戰爭的激烈情況。

報導中說，為協助識別犧牲者身份，南韓軍方正透過提供遺骸所在地情報、搜集遺屬訊息等多種作法，鼓勵全體國民參與進來。

江原道（강원도）位於朝鮮半島中東部，是朝鮮歷史上的八道之一。所謂的「道」，就等於「省」，由於江原道橫跨38度線，自從第二次世界大戰後，朝鮮半島南北分治，江原道也被一分為二，而白馬山的南面當時就是通往南韓首都漢城（今名為「首爾」）的軍事補給線，戰略位置相當重要。

據考證，這場戰役中，中國志願軍第38軍最終投入了4個團，兵力多達1萬5000人；而南韓第9師相也陸續投入4個步兵團，包括補充兵力在內，人數也高達1萬8000人。雙方的損失都相當慘重，其中中國軍隊傷亡高達6700餘人（此為中國說法，南韓與美國的紀錄則是1萬4322人）、南韓方面也付出了傷亡4000餘人的代價（中國方面的紀錄則是役南韓損失為9400餘人），由於久攻不下，志願軍第38軍決定主動撤出白馬山，結束了這場戰役。

白馬山沒有丟失，因此該役成為南韓軍隊在韓戰爆發以來，首次打敗中國志願軍的光榮記錄，而第9師也因此贏得了「白馬師」的封號，不但獲頒紀念此役的白馬圖案榮譽徽章，「白馬師」從此成為南韓陸軍的榮譽部隊，而這場戰役的勝利，也替擔任當時擔任該師參謀長朴正熙的未來仕途發展，打下了深厚的基礎。

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