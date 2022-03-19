普廷應像納粹受「紐倫堡大審」！ 前英相連署力挺

前英國首相布朗（見圖）、梅傑等140位學、法、政人士，連署力挺對普廷的戰爭罪行設立如審判二戰納粹的「紐倫堡大審」。（路透檔案照）

2022/03/19 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，英國前首相布朗（Gordon Brown）、梅傑（John Major）等140位學術、法律、政治界人士，連署呼籲應設立一項如當年審判德國納粹的「紐倫堡審判」軍事法庭，來清算普廷（Vladimir Putin）等俄政府官員、機關所犯下的戰爭罪行。

據《BBC》報導，英國前首相布朗、梅傑在內的140位法政學界人士近日已簽署請願書，呼籲國際社會應當參考審判二戰納粹時所設立的「紐倫堡大審」一系列軍事法庭，調查、清算和究責俄羅斯總統普廷及各官員、政府機構，在侵略烏克蘭時所犯下的戰爭罪行。

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對此，布朗表示，自從柏林圍牆倒塌後，「我們都以為民主和法治終將勝利，但普廷先生想要用武力來顛覆此二者」。他強調，「如果現在沒有做出表態，其他意圖侵略他人的國家，也將不會受到懲罰」。

至於被問到是否同意普廷是「戰犯」？布朗則回答：「那是拜登總統說的，但也是我的看法。」

報導指出，目前國際刑事法院（ICC）已經針對普廷的戰爭罪嫌疑展開調查，但有部分專家意見指出，國際刑事法院的權力有限，因為該法院必須得到聯合國安理會的轉介才能調查「侵略罪（Crime of Aggression），而俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，具有否決權。

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