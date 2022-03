烏克蘭總檢察院今(19)日指出,戰爭爆發至今共有孩童112名死亡、140名輕重傷。(法新社、美聯社;本報合成)

2022/03/19 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾3週,至今仍有許多城市被俄軍砲火轟炸、包圍,烏克蘭總檢察院今(19)日指出,戰爭爆發至今共有孩童112名死亡、140名輕重傷。

據《路透》報導,俄羅斯持續砲轟、包圍烏克蘭城市,烏克蘭總檢察院(Office of the Prosecutor General of Ukraine)今天透過通訊軟體指出,俄軍砲火至今已奪走112名兒童性命,另有140名孩童輕重傷。

雖然此消息尚不能獲得第三方數據證實,但今天稍早,烏西城市利維夫(Lviv)市議會在著名的「市場廣場」(Rynok Square)舉行「戰爭的代價」(Tsina Viyny)行動藝術,排列出109個空嬰幼兒推車,象徵在戰爭中喪命而來不及長大的兒童。

而首都基輔官方18日公布數據指出,當地已有222人身亡,其中包含60名平民和4名兒童。

