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    拜習通話2小時 習談烏國「危機」：一個巴掌拍不響

    美國總統拜登（右）18日與中國國家主席習近平（左）視訊通話，談了將近2小時。（法新社檔案照）

    美國總統拜登（右）18日與中國國家主席習近平（左）視訊通話，談了將近2小時。（法新社檔案照）

    2022/03/19 00:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登18日與中國國家主席習近平視訊通話，談了將近2小時，習近平向拜登說，國家關係不能走到「兵戎相向」，衝突、對抗不符合任何人的利益，並說「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」，呼籲對話解決這場「危機」。在這兩名領導人通話前，美國國務卿布林肯挑明警告北京，若在俄羅斯侵略烏克蘭行動上，提供俄國軍事援助，將受到美國懲罰。

    習近平在18日與拜登的視訊會談中，以「危機」而非「戰爭」指稱俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動。根據中國官方媒體報導，習近平向拜登說，烏克蘭「危機」非中國所願意看到的，有關事態再次表明，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」，衝突、對抗不符合任何人的利益，和平、安全是國際社會最應珍惜的財富。他說，「我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界和平與安寧做出努力」。

    習近平還用中國俗諺「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」，指關鍵是「當事方展現政治意願」，找到妥善解決辦法，其他方面可以、也應為此創造條件。他說，當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止人道危機，早日停火止戰，「長久之道大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗」，逐步建構均衡、有效、可持續的全球與區域安全架構，「中國一直在為和平盡力」，將繼續發揮建設性的作用。

    這是俄羅斯揮軍烏克蘭以來，美、中兩國領導人首次通話，兩人談了1小時50分鐘。截至發稿為止，白宮尚未說明拜登在這場會談的談話內容。不過，美國國務卿布林肯、副國務卿雪蔓，在拜登、習近平通話前均表明，若中國直接援助俄羅斯軍備，用於烏克蘭，「我們會毫不遲疑令其付出代價」。

    雪蔓18日受訪表示，中國「需要站在歷史正確的一邊」、中國應該了解其未來「不是與（俄羅斯總統）普廷站在一起」，而是在美國、在歐洲和其他已開發、開發中國家這邊。

    中國官方媒體指出，習近平與拜登談到中美關係，拜登向習近平說，「美國不尋求與中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突」；習近平說，中美過去和現在都有分歧，「將來還會有分歧」，關鍵是管控好分歧，穩定發展的中美關係，對雙方都有利。

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