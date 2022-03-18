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    拜登、習近平18日通話 美將警告中國援俄要承擔代價

    美國總統拜登18日將與中國國家主席習近平通話，拜登將在通話中警告中國若支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國必須承擔責任並付出代價。（路透、美聯社，本報合成）

    美國總統拜登18日將與中國國家主席習近平通話，拜登將在通話中警告中國若支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國必須承擔責任並付出代價。（路透、美聯社，本報合成）

    2022/03/18 07:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）18日將與中國國家主席習近平通話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，美國擔心中國將為俄羅斯提供軍援，拜登將在通話中警告中國若支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國必須承擔責任並付出代價。

    美中關係和烏克蘭正值關鍵時刻，中國一直拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並在中國審查親西方或不利於俄羅斯的網路內容。北京聲稱承認烏克蘭主權的同時，也表示俄羅斯有正當的安全理由需要解決。

    布林肯17日召開記者會表示，美國繼續呼籲所有國家，尤其是那些對俄羅斯有直接影響的國家，利用所擁有的一切手段，迫使莫斯科結束這場戰爭。

    他特別點名中國說，中國尤其有責任利用其對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的影響力，捍衛中國聲稱支持的國際規則和原則，但中國似乎正朝著相反方向前進，拒絕譴責俄國侵略，同時試圖將自己描繪成中立的仲裁者。

    布林肯指出，美方擔憂中國考慮直接協助俄羅斯，向俄羅斯提供軍事裝備，在拜登與習近平17日的通話中，拜登將明確傳達，中國將為支持俄羅斯侵略而採取的任何行動承擔責任並付出代價。

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