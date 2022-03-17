表態了？中大使讚烏國人奮勇抵抗：中國絕不攻擊烏克蘭

中國對烏俄戰爭的態度仍曖昧不明。（法新社）

2022/03/17 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國對烏俄戰爭態度備受外界關注。近日傳出美國告知盟友中國同意軍援俄國，但中方對此否認，駐烏克蘭大使今更稱中國「絕對不會攻擊」烏國，還稱讚烏克蘭民眾團結抵抗敵人的決心。

《衛報》引述《烏克蘭國家通訊社》報導，中國駐烏克蘭大使范先榮在與利維夫的地區軍政府會談時表示，中國「絕對不會」攻擊烏克蘭，且會提供經濟與政治上的支持，「中國絕不會攻擊烏克蘭，我們會提供協助，尤其是經濟面向。」

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范先榮指出，「在你們現今處於的情勢中，我們會做出負責任的行為。我們也見識到烏克蘭人民有多麼團結，也意味著你們的力量有多強大」，強調「中國會尊重烏克蘭人民選擇的道路，因為這是每個國家的主權。」

利維夫地區軍政府首長科齊茨基（Maksym Kozytskiy）也證實了與范先榮的會議，提到中國運送了兩批人道救援物資，第三批預計本週抵達。

英國《金融時報》日前才報導，美國國務院透過外交電報或情報官員告知歐亞盟友，俄國開戰不久便向中國請求援助，索取包括地對空飛彈、無人機、情報蒐集相關設備、裝甲車，以及後勤補給車輛。中國也表示「願意」相助。

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