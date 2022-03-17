自家大使承諾力挺烏克蘭 中國外交部卻迴避對俄軍援話題

中國駐烏大使表態支持烏克蘭，中外交部發言人趙立堅也稱支持大使發言，卻迴避是否對俄軍援的問題。（法新社檔案照）

2022/03/17 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕近期烏俄戰爭成為國際焦點，北京政府的態度也備受關注，先前有傳言指中國同意軍援俄羅斯，中方矢口否認，中國駐烏克蘭大使日前更稱「絕對不會攻擊」烏國，被外界視為表態不會援俄。中國外交部隨後雖稱支持大使的表態，但卻迴避承諾不會對俄伸出援手。

根據《CNN》 報導，中國駐烏克蘭大使范先榮本週一（14日）與烏國利維夫（Lviv）地方政府會談時，聲稱中國「絕對不會」攻擊烏克蘭，且會提供經濟與政治上的支持，還稱讚烏克蘭人民團結抵抗外侮的精神，強調「中國會尊重烏克蘭人民選擇的道路，因為這是每個國家的主權」。中國駐烏大使館原本在首都基輔，因俄軍入侵，和其他國家的使館一樣遷到與波蘭接壤的利維夫。

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范先榮的發言被外界認為是想破除早前指中國將軍援俄羅斯的傳聞。對此，中國外交部發言人趙立堅在今天（17日）的例行記者會上宣稱，中方支持大使所做的表態，「中方支持一切有助於緩和烏克蘭局勢和政治解決的努力，反對一切不利於推動外交解決，甚至是局勢升級的行動。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願為克服人道主義危機做出努力。」

不過趙立堅卻拒絕透露北京對中國大使言論的支持，是否意味中方不會向俄羅斯提供武器或其他援助，僅對發問的外國記者回應稱：「這是你自己的解釋」。

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