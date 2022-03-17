為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自家大使承諾力挺烏克蘭 中國外交部卻迴避對俄軍援話題

    中國駐烏大使表態支持烏克蘭，中外交部發言人趙立堅也稱支持大使發言，卻迴避是否對俄軍援的問題。（法新社檔案照）

    中國駐烏大使表態支持烏克蘭，中外交部發言人趙立堅也稱支持大使發言，卻迴避是否對俄軍援的問題。（法新社檔案照）

    2022/03/17 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕近期烏俄戰爭成為國際焦點，北京政府的態度也備受關注，先前有傳言指中國同意軍援俄羅斯，中方矢口否認，中國駐烏克蘭大使日前更稱「絕對不會攻擊」烏國，被外界視為表態不會援俄。中國外交部隨後雖稱支持大使的表態，但卻迴避承諾不會對俄伸出援手。

    根據《CNN》 報導，中國駐烏克蘭大使范先榮本週一（14日）與烏國利維夫（Lviv）地方政府會談時，聲稱中國「絕對不會」攻擊烏克蘭，且會提供經濟與政治上的支持，還稱讚烏克蘭人民團結抵抗外侮的精神，強調「中國會尊重烏克蘭人民選擇的道路，因為這是每個國家的主權」。中國駐烏大使館原本在首都基輔，因俄軍入侵，和其他國家的使館一樣遷到與波蘭接壤的利維夫。

    范先榮的發言被外界認為是想破除早前指中國將軍援俄羅斯的傳聞。對此，中國外交部發言人趙立堅在今天（17日）的例行記者會上宣稱，中方支持大使所做的表態，「中方支持一切有助於緩和烏克蘭局勢和政治解決的努力，反對一切不利於推動外交解決，甚至是局勢升級的行動。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願為克服人道主義危機做出努力。」

    不過趙立堅卻拒絕透露北京對中國大使言論的支持，是否意味中方不會向俄羅斯提供武器或其他援助，僅對發問的外國記者回應稱：「這是你自己的解釋」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    表態了？中大使讚烏國人奮勇抵抗：中國絕不攻擊烏克蘭
    2022/03/17 13:38

    表態了？中大使讚烏國人奮勇抵抗：中國絕不攻擊烏克蘭
    中國樂見俄單挑西方 專家稱習近平「等機會出手救援」
    2022/03/17 13:01

    中國樂見俄單挑西方 專家稱習近平「等機會出手救援」

    宜誠世界極 青埔正核心學區第一排
    荷外長談烏主權王毅扯台灣問題 外交部︰台灣、中國互不隸屬
    2022/03/17 12:41

    荷外長談烏主權王毅扯台灣問題 外交部︰台灣、中國互不隸屬
    澳洲總理：中俄關係缺透明度 憂北京暗助侵烏
    2022/03/17 11:58

    澳洲總理：中俄關係缺透明度 憂北京暗助侵烏

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播