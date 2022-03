烏克蘭母親組救援隊 開車衝戰區、躲飛彈助兒童脫困

2022/03/18 20:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第23天,造成各地居民傷亡,多數民眾受困,烏克蘭1群母親組成救援組織,開車穿梭在飛彈轟炸的地區,前往各地災區拯救倖存兒童,再將兒童送往安全區域保護,行為相當英勇,目前已經成功救出227名兒童。

根據英國媒體《鏡報》報導,戰爭期間,烏克蘭1群母親組成救援組織「 The Claw」,進行「祕密行動」援救戰爭受困兒童,過程中,母親們開車躲避俄羅斯坦克,穿梭在飛彈轟炸中,並爬過炸毀的建築物廢墟,找到兒童後送往安全區域安置。據報導,The Claw目前成功救援227名兒童,其中116名兒童來自東部哈爾科夫(Kharkiv),70名來自西北部依爾平(Irpin)。

據報導,The Claw接獲兒童救援任務通報後,隨即聯繫警察友人,規劃逃生路線,以躲避俄羅斯軍隊。主要成員克賽尼亞(Ksenia)表示,「我們會開車,懂得與他人溝通,同時又熟悉街道路線,身為女人執行這項任務有何不可。每個人都該為戰爭盡一份力,孩子也會因此對烏克蘭婦女感到驕傲。」

克賽尼亞解釋,「我們取名為The Claw,是因為當我們營救這些孩子時,會將他們『抓』到安全的地方。」,不過,組織成員阿廖那(Alyona)表示,「不少孩子雖然順利獲救,但半夜仍會嚇到不敢睡覺,因為他們深怕睡著就會被殺。」

