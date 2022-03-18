烏克蘭母親組救援隊 開車衝戰區、躲飛彈助兒童脫困

烏克蘭1群母親組成救援組織「The Claw」，前往戰爭災區拯救受困兒童。（圖擷取自推特_@DailyMirror）

2022/03/18 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第23天，造成各地居民傷亡，多數民眾受困，烏克蘭1群母親組成救援組織，開車穿梭在飛彈轟炸的地區，前往各地災區拯救倖存兒童，再將兒童送往安全區域保護，行為相當英勇，目前已經成功救出227名兒童。

根據英國媒體《鏡報》報導，戰爭期間，烏克蘭1群母親組成救援組織「 The Claw」，進行「祕密行動」援救戰爭受困兒童，過程中，母親們開車躲避俄羅斯坦克，穿梭在飛彈轟炸中，並爬過炸毀的建築物廢墟，找到兒童後送往安全區域安置。據報導，The Claw目前成功救援227名兒童，其中116名兒童來自東部哈爾科夫（Kharkiv），70名來自西北部依爾平（Irpin）。

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據報導，The Claw接獲兒童救援任務通報後，隨即聯繫警察友人，規劃逃生路線，以躲避俄羅斯軍隊。主要成員克賽尼亞（Ksenia）表示，「我們會開車，懂得與他人溝通，同時又熟悉街道路線，身為女人執行這項任務有何不可。每個人都該為戰爭盡一份力，孩子也會因此對烏克蘭婦女感到驕傲。」

克賽尼亞解釋，「我們取名為The Claw，是因為當我們營救這些孩子時，會將他們『抓』到安全的地方。」，不過，組織成員阿廖那（Alyona）表示，「不少孩子雖然順利獲救，但半夜仍會嚇到不敢睡覺，因為他們深怕睡著就會被殺。」

Sneaking through woods full of Russian troops and clambering through bombed-out buildings, the women grabbed the children away from the ravages of war



In one act of extraordinary bravery, a woman told us how she drove down streets as missiles rained downhttps://t.co/uUlc7xdG48 pic.twitter.com/P5ohLG7g4w — The Mirror （@DailyMirror） March 18, 2022

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