史達林上身！普廷怒斥反戰者為「蚊蠅」、「第五縱隊」

俄總統普廷（Vladimir Putin）今（18）日在一段演說中，使用「蚊蠅」、「第五縱隊」來比喻國內反戰的人民和政敵，預告了對任何反戰聲浪的全面壓迫，也令人聯想起蘇聯史達林時代常用的修辭方式。（美聯社）

2022/03/18 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭掀起本國內反戰浪潮，俄總統普廷（Vladimir Putin）今（18）日在一段演說中，使用「蚊蠅」（gnats）、「第五縱隊」來比喻國內反戰的人民和政敵，預告了對任何反戰聲浪的全面壓迫，也令人聯想起蘇聯史達林時代常用的修辭方式。

據《美聯社》報導，俄羅斯侵略烏克蘭掀起國內外人民的反戰浪潮，俄總統普廷今（18）日在一場公開談話中，除顯露出對侵烏受挫、國際強力經濟制裁的憤怒外，更以蘇共獨裁者史達林在1930年代慣用修辭方式，以「蚊蠅」來比擬國內的反戰人士和反對派政敵，更預告了將對任何反戰聲浪進行全面性壓迫。

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普廷痛斥這些反戰「蚊蠅」是順西方國家的意旨，目的是要弱化俄羅斯，他在演說中表示：「俄羅斯人民永遠可以區分出真正的愛國者，以及那些人渣、叛徒，當後者像蚊蠅一樣飛進嘴裡時，把他們吐掉，吐在街上。」

普廷向政府高層官員們說：「我深信社會這般自然且必要的『自我淨化』，會讓我們的國家更強、更團結、更凝聚，也對任何的挑戰有更完善的準備。」

報導指出，普廷粗魯的用語和忿恨的語氣，除顯露出侵略烏克蘭受到烏軍頑強抵抗的憤慨，以及國際對俄經濟強力制裁所帶來的巨大壓力外，更令所有熟悉蘇聯歷史的人，聯想起史達林「大恐怖」時代（Great Terror），政府時常將被列為「人民公敵」者比擬為「爬蟲」或「瘋狗」。

普廷更憤怒地將國內所有反戰者比喻為「第五縱隊」（fifth column），專為西方國家做事，並隨時都會「出賣自己的母親」。對此，普廷也酸溜溜地表示：「我不譴責那些在邁阿密或法國蔚藍海岸擁有別墅，沒有鵝肝醬、生蠔和所謂『性別自由』就無法生活的人。這不成問題，問題是其中很多人的心早就歸於西方，不與俄羅斯人民同在，他們不記得或完全不瞭解，他們只是被用來對我們人民進行最大傷害的消耗品。」

據悉，就在普廷怒火中燒演說的同時，俄羅斯聯邦偵查委員會（Sledstveny Komitet）已經開始對部分遭指控針對侵烏戰爭「散布假消息」者展開刑事調查，首當其衝者為知名美食部落客別洛采爾科夫斯卡婭（Veronika Belotserkovskaya）。

別洛采爾科夫斯卡婭時常往返俄羅斯、南法，且著有許多關於法國、義大利料理書籍，在Instagram上也有超過100萬追蹤者的她，日前因反戰立場的貼文，遭俄羅斯官方以「散布針對俄軍的假消息」起訴，最高恐面臨15年徒刑。

針對自己成為俄羅斯整肅國內意見新法的第一位被告，別洛采爾科夫斯卡婭也泰然表示：「得知我是第一個被起訴的對象實在令人感到幽默和震驚。我開玩笑地說，我現在終於被官方認證是一個『好人』。」

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