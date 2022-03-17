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    首頁　>　國際

    台灣援烏克蘭 駐波蘭代表：原則問題無關個別國家

    2022/03/17 04:36

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭引發人道災難，台灣民眾熱情捐款和援助物資。駐波蘭代表陳龍錦向中央社表示，台灣與自由民主世界同在，這個大原則很明確；民眾踴躍捐輸相信也是基於人道考量，無關與個別國家的關係。

    他說，俄羅斯侵犯他國主權和領土完整，這違反國際法，國際社會無法接受。台灣理解烏克蘭的地緣政治處境，而台灣對俄烏戰爭的表態「很多國家都在看」。

    他提到，波蘭有不少政府官員和專家學者關注中國與俄羅斯的關係；俄羅斯的侵略行徑凸顯極權政府對區域和平與安全構成的威脅，「久而久之想必大家都能看清楚」。

    俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，台灣除了緊急撤僑，也注意到烏克蘭難民的需求，在短短4天內，也就是2月28日，即啟運首批27噸醫療人道救援物資。

    陳龍錦強調，無論是撤僑或援助烏克蘭，都是外交與國安體系通力分工合作。首批27噸援助物資由駐波蘭代表處負責接洽轉運，最終交由具高度專業與效率的波蘭戰略儲備署（RARS）執行。RARS也是波蘭政府去年援贈台灣40萬劑COVID-19疫苗的執行單位。

    外交部3月2日透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，目前善款累計超過新台幣6.3億元，其中約2.8億元交由駐波蘭代表處協調執行。

    波蘭與烏克蘭同樣曾經歷共產極權統治，對莫斯科當局的擴張野心也都有深刻認識。波烏兩國相鄰，雙方人民原本就往來密切，此次烏克蘭遭遇劫難，波蘭傾全國之力相助，接收了最多的難民，且迅速建立各項機制，方便難民在波蘭就業、求學，安身立命。

    官方數據顯示，自2月24日戰爭爆發以來，自烏克蘭入境波蘭的人次累計近190萬，其中超過9成為烏克蘭籍，多數人選擇留在波蘭。他們享有18個月合法居留權，社會和醫療福利比照波蘭公民，且在合法停留9個月後，可申請3年居留權。

    台灣與波蘭雖相隔千里，但支援烏克蘭的熱情讓陳龍錦印象深刻。

    他說，除了台灣各界捐款、捐物資，在波蘭的僑民和台商也收留難民、擔任志工或發起援助計畫；慈濟等非政府組織（NGO）很快展開動員，曾在50個國家舉辦義診的台灣路竹會也規畫前來波蘭。

    對於駐波蘭代表處將如何運用近3億元的善款，陳龍錦說，第一波1億元款項將轉交波蘭政府指定機構，第二波約1億8000萬元原則上將轉交數個具公信力的合作單位，其中包括具豐富國際合作與援助經驗的波蘭NGO。

    陳龍錦強調，代表處相關作為皆必須經得起嚴格檢驗，「絕對不能辜負民眾愛心」。

    他提到，在援助烏克蘭及參與執行撤僑計畫期間，台灣代表處在波蘭的友人增加。他透露，在2月底難民潮最壅塞慌亂的時刻，經波蘭相關單位友好人士提點並主動聯繫烏克蘭對口，台灣在第一班撤僑巴士的擋風玻璃貼上中華民國（台灣）國旗，這確實有助通行方便。

    陳龍錦指出，基於共享價值觀，可合理期待台灣與波蘭的關係將持續成長。（編輯：陳正健）1110317

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