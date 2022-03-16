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    若烏俄戰事持續延燒 《美聯社》：駐歐美軍可能達到冷戰後最多

    目前駐歐美軍已有10萬人，《美聯社》報導指出，若烏俄戰事持續延燒，駐歐美軍可能達到冷戰後新高，取決於普廷要「走多遠」。（路透）

    目前駐歐美軍已有10萬人，《美聯社》報導指出，若烏俄戰事持續延燒，駐歐美軍可能達到冷戰後新高，取決於普廷要「走多遠」。（路透）

    2022/03/16 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲各國均備感威脅，德國便宣布將大幅增加軍費支出，達到1000億歐元，美國也大舉增派美軍前往歐洲各盟國駐紮。《美聯社》報導指出，目前美國在歐洲的駐軍已達到2005年後新高，若烏俄戰事持續延燒，駐歐美軍可能達到冷戰後新高，取決於普廷要「走多遠」。

    根據《美聯社》報導，由於前總統川普與北約及歐洲各國關係不睦，在2020年下令撤離駐德美軍，但拜登上任後立刻停止撤軍計畫，直到俄軍入侵烏克蘭前夕，美軍不斷向北約盟國增派軍隊，截至目前為止，駐歐美軍已有10萬人。

    前美國駐俄羅斯大使弗希博（Alexander Vershbow）認為，美國正處於和俄羅斯持續對抗的新時代，美國需要與北約盟國合作，建立更加強硬的立場，應對更具威脅性的俄羅斯，特別是在東歐地區。

    美國國防部記錄，在蘇聯解體的1991年，美國在歐洲有30萬5000名士兵，隨後駐歐美軍數字持續下降，2005年達到10萬1000人，2020年則降至6萬4000人。但是在過去兩個月內，駐歐美軍從8萬人躍升至10萬人，除了軍隊以外，美軍還向北約東翼派遣F-35A戰機和阿帕契攻擊直升機。

    美國國防部主管戰略、規劃和戰力的助理部長卡爾林（Mara Karlin）在3月1日表示，美國國防部必須確保美軍對俄羅斯保有威懾力，而且可以說北約是安全可靠的，不僅是考慮到俄羅斯的入侵行為，也是考慮到長遠計畫。

    弗希博建議美國及北約，擺脫目前較為輕量級的營級戰鬥群部署，轉而部署更加重型、龐大、駐紮時間更長的大型戰鬥群。

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