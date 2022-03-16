為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基坦承烏克蘭可能不會加入北約 布林肯：反映現實

    澤倫斯基承認，烏克蘭可能不會很快加入北約。（美聯社）

    澤倫斯基承認，烏克蘭可能不會很快加入北約。（美聯社）

    2022/03/16 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕由於烏俄談判陷僵局，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前曾表示，不再堅持讓烏克蘭加入北約，澤倫斯基15日與英國聯合遠征軍（JEF）領導人進行視訊會議時坦承，烏克蘭可能不會很快地加入北約。

    綜合外媒報導，澤倫斯基表示，多年來烏克蘭人一直聽說加入北約的大門是敞開的，但現在聽說烏克蘭可能無法加入北約，「必須承認這點」，而「烏克蘭加入北約」也是俄羅斯的侵略藉口。

    澤倫斯基指出，他很高興烏克蘭人民們開始理解這點，依靠自身力量、幫助他們的合作夥伴，烏克蘭需要與西方互動的新形式以及單獨的安全保障。

    美國國務卿布林肯接受《CNN》專訪時提到澤倫斯基說烏克蘭不會很快地加入北約，認為這是「反映現實」，而非澤倫斯基讓步。布林肯指出，即便是在俄羅斯侵略之前，烏克蘭也不會是「明天馬上就加入北約」，當普廷說俄羅斯對烏克蘭的擔憂是因為「加入北約」時，完全是錯誤的說法。布林肯認為，普廷已證明，這場戰爭是關於「否認烏克蘭的獨立存在」，而非僅止於「烏克蘭要加入北約」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯制裁加拿大政要 杜魯道等313人遭禁止入境俄國
    2022/03/16 07:37

    俄羅斯制裁加拿大政要 杜魯道等313人遭禁止入境俄國
    歐洲理事會史上首例 俄國會籍遭剔除
    2022/03/16 07:32

    歐洲理事會史上首例 俄國會籍遭剔除

    信義房屋高薪搶才 新鮮人年薪120萬起
    俄官媒編輯反戰遭訊問逾14小時 恐被控散布假新聞關15年
    2022/03/16 07:16

    俄官媒編輯反戰遭訊問逾14小時 恐被控散布假新聞關15年
    擬擴大支援烏克蘭 拜登決定出席布魯塞爾北約峰會
    2022/03/16 07:03

    擬擴大支援烏克蘭 拜登決定出席布魯塞爾北約峰會

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    歐盟3國總理抵達基輔與澤倫斯基會談 烏總理讚「真朋友」
    2022/03/16 07:00

    歐盟3國總理抵達基輔與澤倫斯基會談 烏總理讚「真朋友」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播