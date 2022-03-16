澤倫斯基坦承烏克蘭可能不會加入北約 布林肯：反映現實

澤倫斯基承認，烏克蘭可能不會很快加入北約。（美聯社）

2022/03/16 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕由於烏俄談判陷僵局，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前曾表示，不再堅持讓烏克蘭加入北約，澤倫斯基15日與英國聯合遠征軍（JEF）領導人進行視訊會議時坦承，烏克蘭可能不會很快地加入北約。

綜合外媒報導，澤倫斯基表示，多年來烏克蘭人一直聽說加入北約的大門是敞開的，但現在聽說烏克蘭可能無法加入北約，「必須承認這點」，而「烏克蘭加入北約」也是俄羅斯的侵略藉口。

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澤倫斯基指出，他很高興烏克蘭人民們開始理解這點，依靠自身力量、幫助他們的合作夥伴，烏克蘭需要與西方互動的新形式以及單獨的安全保障。

美國國務卿布林肯接受《CNN》專訪時提到澤倫斯基說烏克蘭不會很快地加入北約，認為這是「反映現實」，而非澤倫斯基讓步。布林肯指出，即便是在俄羅斯侵略之前，烏克蘭也不會是「明天馬上就加入北約」，當普廷說俄羅斯對烏克蘭的擔憂是因為「加入北約」時，完全是錯誤的說法。布林肯認為，普廷已證明，這場戰爭是關於「否認烏克蘭的獨立存在」，而非僅止於「烏克蘭要加入北約」。

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