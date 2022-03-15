北約展開軍演 動員3萬大軍

波蘭、立陶宛、烏克蘭的盧布林三角峰會（Lublin Triangle Summit）十四日在波蘭首都華沙舉行，波蘭總理莫拉維茨奇（右）在會前與立陶宛總理席莫尼特（左）合影。地緣政治利害緊密相關的波蘭、立陶宛、烏克蘭於二○二○年七月簽署協議，成立盧布林三角，合作範圍涵蓋政治、軍事、經濟、社會與人道協助等面向。（歐新社）

2022/03/15 05:30

俄空襲烏西 離波蘭僅20公里

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰火已蔓延近三週，俄軍持續進逼烏國首都基輔，包圍烏南大城馬立波，並猛攻烏東的哈爾科夫等主要城市，甚至徹夜空襲烏西城市亞沃利夫的大型軍訓基地「國際維和與安全中心」，造成三十五人喪生。由於當地位於烏國和歐盟暨北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭的邊境，烏國總統澤倫斯基再次疾呼北約在烏國上空劃設禁航區；西方官員則警告，俄軍升高打擊面至北約家門口，戰事有進一步擴大之虞。

波蘭總理莫拉維茨奇十四日指出，俄軍一枚飛彈的彈著點，距離波烏國界不過二十公里，企圖製造波蘭民眾恐慌。波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）則稱，俄軍此舉顯然旨在挑釁北約。美國國家安全顧問蘇利文十三日重申北約的集體防禦性質，即俄國對波蘭的任何攻擊，都將招致整個同盟的全力反擊。

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投入約200軍機50艦艇 為期19天

北約十四日也以實力回應，在挪威展開今年度最大型的陸海空三棲演習「二○二二酷寒反應」（Cold Response 2022），動員包括北約國家及其北歐夥伴國瑞典及芬蘭在內共三萬名兵力，另投入約兩百架軍機和五十艘艦艇，為期十九天。

與此同時，烏俄十四日採取視訊方式舉行第四輪談判。澤倫斯基顧問兼烏方談判代表波多利雅科（Mykhailo Podoliak）推文寫道，當天議題為恢復和平、停火，以及俄軍立即從烏國撤離並提供安全保證，「都是艱難的討論」。稍後他再次推文說，協商先「技術暫停」，十五日再續。

而在戰事部分，基輔攻防戰在烏國軍民的堅強抵抗下持續對峙，市內不時傳來爆炸巨響。俄軍的空襲與烏軍防砲部隊瞄準俄國軍機或巡弋飛彈的反擊，在這座歷史古都上空激烈交鋒。由於地面部隊的推進受挫，俄軍已加強對住宅區與平民設施的轟炸，企圖藉此削弱烏克蘭人民的抵抗意志。

另在已發生人道災難的南部港市馬立波，烏方表示，俄軍連番砲擊和轟炸已導致逾二五○○人喪生，俄國「正在徹底摧毀這座城市」。但烏軍十三日也再傳捷報，擊退企圖突入該市的俄軍裝甲部隊，並擄獲俄軍戰俘。不過，當地一所九日遭濫炸的婦幼醫院中，一名孕婦及其來不及出世的胎兒十四日證實已傷重不治。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）十三日前往基輔一家醫院，探視負傷的烏國軍人，並一起自拍比讚，相互打氣。（美聯社）

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