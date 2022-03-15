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    葛來儀：恢復徵兵制 有助台灣塑造團結和愛國意識

    華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞州計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，恢復「徵兵制」對於像台灣這樣1個分裂的社會來說很重要。（圖擷取自葛來儀臉書）

    華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞州計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，恢復「徵兵制」對於像台灣這樣1個分裂的社會來說很重要。（圖擷取自葛來儀臉書）

    2022/03/15 16:46

    〔編譯盧永山／綜合報導〕俄烏戰爭持續進行，國際社會也擔憂中國可能藉機入侵台灣。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞州計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）14日接受德國之聲訪問表示，強化「不對稱戰力」對台灣十分重要，增強後備軍人訓練、提高國防預算也是台灣在增加國防實力時，應該考量的步驟，並強調恢復「徵兵制」對於像台灣這樣1個分裂的社會來說很重要。

    葛來儀表示，台灣與中國比較戰鬥機和艦艇數量毫無意義，應採取一些專家所說的「豪豬戰略」（Porcupine Strategy），使台灣難以被奪取和控制，不對稱戰略意味著台灣需取得大量的小型和廉價武器，包括海岸防禦巡航導彈、短程、移動式防空系統、智慧水雷、和無人機等武器，使中國解放軍難以登陸，就算真的登陸了，也很難在台灣的內陸取得進展。

    葛來儀強調，台灣還必須制定使用上述武器的作戰概念，使後備軍人以及潛在的領土防衛力量，在中國解放軍真正抵達台灣時，能發動1場長期的軍事行動來抵抗。但她也指出，儘管美國過去這段時間多次使用「不對稱戰力」這個詞來討論台灣的防禦能力，台灣的軍隊似乎也吸收了這個詞的概念，但似乎尚未完全融會貫通其含義。

    葛來儀說，台灣軍方過度關注防止解放軍搶灘成功，但沒有為若中國解放軍真正成功登入後該怎麼辦做好充分準備。她認為，在這種情況下，台灣須以烏克蘭為借鏡，動員平民百姓，進行全社會的游擊式反擊，以阻止中國解放軍前進；但或許是因為文化和歷史原因，台灣一直避免這樣做。

    葛來儀指出，目前台灣仍然沒有建立領土防禦部隊的計劃，但此事非常重要，烏克蘭在戰爭中展示的1個重點就是該國人民參戰的能力，中國也會針對台灣這方面的能力做出評估；換句話說，當美國需要一點時間才能抵達、協防台灣時，台灣人民是否會投入戰鬥來保護自己的家園。

    針對近來台灣社會出現恢復徵兵制的討論，葛來儀表示，與她交談過的南韓和新加坡服役民眾都說，徵兵制有助於塑造民族團結和愛國意識，也能防止其他社會問題，台灣應能透過徵兵獲得類似的好處，因為這不僅會讓台灣人學習如何戰鬥和保衛國家，對於像台灣這樣1個分裂的社會來說也很重要。

    而對中國透過「灰色地帶戰術」來威脅台灣，葛來儀表示，中國派軍機入侵台灣西南部防空識別區，若台灣也派軍機追蹤應對，所付的代價太高，且會對戰機飛官的心理造成影響；若台灣只在中國解放軍飛機越過台灣海峽中線時才派出軍機追蹤，那將減少很多派遣軍機的次數，但她不認為僅在中國軍機飛過海峽中線才派出戰機追蹤是足夠的，如果中國軍機飛入台灣防空識別區，而台灣卻沒有回應，中國可能會有恃無恐，開始考慮讓軍機飛入台灣領空，甚至飛到台灣上空，中國會不斷測試台灣的底線。

    葛來儀指出，台灣政府除了應該提高國防預算，使其占GDP的比重達到3%，也需要找方法向企業和個人徵收更多的稅，並要對公眾進行相關教育，讓他們了解為何政府應該把更多的預算分配給國防，儘管提高稅收可能會引發民眾反彈。

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