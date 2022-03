美國前總統歐巴馬確診武肺曝症狀！已接種過加強劑

2022/03/14 06:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統歐巴馬(Barack Obama)當地時間週日證實確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),篩檢結果為陽性,不過僅喉嚨發癢,症狀輕微。

歐巴馬在推特發文表示,他檢測出COVID-19陽性,這幾天喉嚨發癢,其他感覺還好,並透露妻子蜜雪兒和他均已完全接種疫苗及加強劑,蜜雪兒的檢測結果呈陰性,對此他們很感激。他也說,即使確診病例少了,如果你還未接種疫苗,這是個小提醒。

CNN報導,一名與歐巴馬關係密切的人士透露,60歲的歐巴馬在夏威夷度過了大部分冬天,最近回到了華盛頓特區,在華盛頓特區的檢測結果呈陽性。這是繼川普後,第二位感染武漢肺炎病毒的美國前總統。

本月初,美國總統拜登表示,美國正「安全地」進入疫情破壞性較小的階段,由於過去一年的努力取得進展,Covid-19不再控制我們的生活,並表示,美國人對這一流行病已感到疲倦、沮喪且筋疲力盡。

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.