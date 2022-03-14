美國前總統歐巴馬確診武肺曝症狀！已接種過加強劑

美國前總統歐巴馬證實確診武漢肺炎。（美聯社資料照）

2022/03/14 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）當地時間週日證實確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），篩檢結果為陽性，不過僅喉嚨發癢，症狀輕微。

歐巴馬在推特發文表示，他檢測出COVID-19陽性，這幾天喉嚨發癢，其他感覺還好，並透露妻子蜜雪兒和他均已完全接種疫苗及加強劑，蜜雪兒的檢測結果呈陰性，對此他們很感激。他也說，即使確診病例少了，如果你還未接種疫苗，這是個小提醒。

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CNN報導，一名與歐巴馬關係密切的人士透露，60歲的歐巴馬在夏威夷度過了大部分冬天，最近回到了華盛頓特區，在華盛頓特區的檢測結果呈陽性。這是繼川普後，第二位感染武漢肺炎病毒的美國前總統。

本月初，美國總統拜登表示，美國正「安全地」進入疫情破壞性較小的階段，由於過去一年的努力取得進展，Covid-19不再控制我們的生活，並表示，美國人對這一流行病已感到疲倦、沮喪且筋疲力盡。

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I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down. — Barack Obama （@BarackObama） March 13, 2022

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