彎道超車！蘇澳漁民捕獲216公斤黑鮪 搶下今年台灣第一鮪

蘇澳籍漁船全昌隆168號船長林宜俊（右）捕獲今年全國第一鮪，妻子邱玲珠（左）與有榮焉。（記者江志雄攝）

2025/04/07 10:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳籍延繩釣漁船「全昌隆168號」，在釣魚台海域捕獲黑鮪魚，今天（7日）凌晨一點半返抵南方澳漁港，天亮後將黑鮪吊上岸過磅，重達216公斤，經過鑑定為活魚上鉤，確認是今年蘇澳第一鮪，也是全國第一鮪。

全昌隆168號昨天上午7點多在釣魚台南方海域捕獲黑鮪魚，同一天凌晨0時19分，屏東東港籍漁船茂豐祥號也在外海捕到黑鮪魚，但全昌隆168號搶先進港報關，形同「彎道超車」，搶下台灣第一鮪榮耀。

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全昌隆168號曾在2020年奪到蘇澳第一鮪，今年第2度搶頭香。本月2日，49歲船長林宜俊率領五名印尼漁工出港，在花蓮外海作業無所獲，之後，漁船往北另覓漁場，昨天上午7點多察覺有大魚上鉤，林宜俊偕同漁工合力拉上船，確認是尾活的黑鮪魚，隨即向蘇澳區漁會漁業電台通報。

黑鮪魚上鉤後，全昌隆168號停止作業加速返港，今天凌晨1點半返回南方澳，上午8點半，黑鮪魚被釣上岸，由蘇澳區漁會派員鑑定，這尾黑鮪魚重量超過180公斤、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、4月1日以後捕到，符合蘇澳第一鮪的4要件。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，屏東東港籍漁船茂豐祥號昨天凌晨率先捕到黑鮪，但蘇澳籍全昌隆168號比較早進港報關，搶先跑回終點壓線，戲劇性成為2025台灣一鮪。

林宜俊有10年捕魚經驗，他回想昨天黑鮪魚上鉤時，他與印尼漁工花了5分鐘就拉上船，現場目測應有200公斤重，妻子邱玲珠一大早前往漁港喜迎丈夫凱旋歸來，希望全國第一鮪能賣個好價錢。

過磅後，黑鮪魚重達216公斤。（記者江志雄攝）

捕獲今年全國第一鮪的蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號。（記者江志雄攝）

黑鮪吊上岸後吸引眾人圍觀。（記者江志雄攝）

蘇澳籍漁船全昌隆168號昨天上午7點多在釣魚台南方海域（紅圈處）捕獲黑鮪魚。（記者江志雄攝）

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