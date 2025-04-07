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    首頁　>　社會

    麥當勞打工少女疑遭性侵案 主管罪嫌不足不起訴

    一名17歲少女的母親去年11月發文指控，女兒去麥當勞打工，疑遭男主管權勢性侵致罹患憂鬱症輕生離世；士林地檢署7日偵結，認定犯罪嫌疑不足，處分不起訴。可聲請再議。（資料照，記者王藝菘攝）

    一名17歲少女的母親去年11月發文指控，女兒去麥當勞打工，疑遭男主管權勢性侵致罹患憂鬱症輕生離世；士林地檢署7日偵結，認定犯罪嫌疑不足，處分不起訴。可聲請再議。（資料照，記者王藝菘攝）

    2025/04/07 10:17

    〔記者張文川／台北報導〕台北市一名17歲少女的母親去年11月發文指控，女兒去麥當勞打工，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，以致罹患憂鬱症，去年11月輕生離世；案經士林地檢署調查，今（7）日偵結，認定犯罪嫌疑不足，處分不起訴。本件可聲請再議。

    至於已故少女生前另犯2件詐欺案，士檢今認定其中一件犯罪嫌疑不足，另一件因被告死亡，皆依法處分不起訴。

    被害少女的母親曾上社群threads發文指控，2022年8月她的16歲女兒去麥當勞打工，不久後一名主管開始對女兒「毛手毛腳」，會用手指戳女兒的腰。

    她指控，後來主管又對女兒伸手襲胸、摸臀甚至指侵，女兒嚇得不敢去上班、想辭職，主管卻不簽文件，女兒最終是故意曠職才順利離職，被性侵、性騷的時間長達1年，女兒離職後提出申訴，但此時女兒已罹患憂鬱症，最終在去年11月輕生離世。

    士林地檢署介入調查，傳喚相關人等並蒐集證拋，也曾於今年初傳喚死者母親作證，今天偵結認定性侵犯罪的嫌疑不足，將被指控的麥當勞主管予以處分不起訴。士檢表示因是性侵案件，處分理由不公開。

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