歐盟領袖會議激烈討論5小時 一致同意讓烏克蘭加入

2022/03/11 18:44

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟10日於法國巴黎郊外的凡爾賽(Versailles)舉行領導人會議,討論讓烏克蘭加入歐盟一事。立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)今(11日)稍早在推特透露,歐盟領導人對烏克蘭的歐洲一體化皆表達同意,「英勇的烏克蘭民族,值得了解他們在歐盟受到歡迎」。

「凡爾賽的歷史性夜晚。」瑙塞達在推特推文指出,經過5個小時的激烈討論,歐盟領導人對烏克蘭的「歐洲一體化」皆表達同意,「這個過程開始了。現在由我們和烏克蘭人來快速完成」。

瑙塞達也強調,「英勇的烏克蘭民族,值得了解他們在歐盟受到歡迎」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)近期積極呼籲歐盟承認烏克蘭為成員國,上月23日和波蘭總統杜達(Andrzej Duda)與立陶宛總統瑙塞達在基輔的聯合聲明中表示,烏克蘭應獲得歐盟候選國地位,且波蘭和立陶宛將會支持烏克蘭達成這個目標;澤倫斯基在上月28日也簽署申請書,正式要求加入歐盟。

