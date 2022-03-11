為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟領袖會議激烈討論5小時 一致同意讓烏克蘭加入

    歐盟成員國波蘭總統杜達（左）、立陶宛總統瑙塞達（右）日前力挺烏克蘭總統澤倫斯基（中）代表烏國取得歐盟候選國地位，未來加入歐盟。（路透資料）

    歐盟成員國波蘭總統杜達（左）、立陶宛總統瑙塞達（右）日前力挺烏克蘭總統澤倫斯基（中）代表烏國取得歐盟候選國地位，未來加入歐盟。（路透資料）

    2022/03/11 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟10日於法國巴黎郊外的凡爾賽（Versailles）舉行領導人會議，討論讓烏克蘭加入歐盟一事。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）今（11日）稍早在推特透露，歐盟領導人對烏克蘭的歐洲一體化皆表達同意，「英勇的烏克蘭民族，值得了解他們在歐盟受到歡迎」。

    「凡爾賽的歷史性夜晚。」瑙塞達在推特推文指出，經過5個小時的激烈討論，歐盟領導人對烏克蘭的「歐洲一體化」皆表達同意，「這個過程開始了。現在由我們和烏克蘭人來快速完成」。

    瑙塞達也強調，「英勇的烏克蘭民族，值得了解他們在歐盟受到歡迎」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近期積極呼籲歐盟承認烏克蘭為成員國，上月23日和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與立陶宛總統瑙塞達在基輔的聯合聲明中表示，烏克蘭應獲得歐盟候選國地位，且波蘭和立陶宛將會支持烏克蘭達成這個目標；澤倫斯基在上月28日也簽署申請書，正式要求加入歐盟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    就是他！中國記者赴馬立波採訪 被烏克蘭人盯上懷疑是間諜
    2022/03/11 00:36

    就是他！中國記者赴馬立波採訪 被烏克蘭人盯上懷疑是間諜
    烏俄外長會談結束 停火協議無共識 俄外長：普廷不排除見烏總統
    2022/03/10 19:57

    烏俄外長會談結束 停火協議無共識 俄外長：普廷不排除見烏總統

    屬於大家的嘉義縣公用頻道 歡迎申請
    沒辦法了？ 俄軍疑動用蘇聯時代列車運物資 重啟8年未用舊鐵路
    2022/03/09 00:23

    沒辦法了？ 俄軍疑動用蘇聯時代列車運物資 重啟8年未用舊鐵路
    波蘭被俄國入侵烏克蘭嚇到 將擴軍一倍「成為北約最強陸軍」
    2022/03/05 05:43

    波蘭被俄國入侵烏克蘭嚇到 將擴軍一倍「成為北約最強陸軍」

    台灣深耕基盤技術 引領產業上太空
    援烏難民大作戰 歐盟擬提供居留與就業協助
    2022/03/02 18:10

    援烏難民大作戰 歐盟擬提供居留與就業協助
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播