遭俄軍無情轟炸 馬立波空襲前後對比令人心碎

馬立波市中心的民宅在去年6月與本月9日的衛星照對比。（路透）

2022/03/10 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭南方的馬立波（Mariupol）被俄軍圍困多日、飽受轟炸，美國太空科技公司「Maxar Technologies」9日公佈最新衛星影像，顯示馬立波遭俄軍空襲的前後對比，目前馬立波城區內已有多處形同廢墟。

綜合外媒報導，「Maxar Technologies」9日公佈最新衛星影像，在對比去年6月及今年3月9日拍攝的照片，可看到馬立波在遭到俄軍轟炸後，多處建築及設施遭到廣泛破壞，包括住宅、公寓大樓、雜貨店或購物中心，都不是俄軍所聲稱的「軍事目標」。

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「Maxar Technologies」表示，馬立波地區最新空照圖的拍攝時間是在當地時間9日上午10點左右，是在馬立波婦幼醫院遭轟炸之前拍攝的。

由於馬立波被俄軍圍困多日，俄羅斯聲稱開闢人道走廊，供烏克蘭平民離開馬立波，但俄軍卻多次違反停火協議，在平民離城時開火，使得平民無法順利離開。在本月9日時，俄軍更對一家婦幼醫院轟炸，引起國際譁然。

烏克蘭總統澤倫斯基也在推特痛斥：「俄羅斯軍隊竟然直接攻擊婦幼醫院！不知道有多少無辜的婦女和孩童被埋在瓦礫堆下。立刻設置禁飛區！立即停止殺戮行為！俄羅斯已經泯滅人性。」

馬立波某處購物中心與商店在去年6月與本月9日的衛星照對比。（路透）

馬立波西部的「Portcity」購物中心和其他商店在俄軍空襲前後的衛星照對比。（路透）

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