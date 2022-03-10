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    我為俄羅斯感到羞恥！ 莫斯科波修瓦首席芭蕾女伶發聲反戰

    心痛普廷揮兵入侵烏克蘭，莫斯科大劇院波修瓦芭蕾舞團首席女伶斯米爾諾娃挺身發聲反戰。（圖翻攝自Olga Smirnova＿IG）

    心痛普廷揮兵入侵烏克蘭，莫斯科大劇院波修瓦芭蕾舞團首席女伶斯米爾諾娃挺身發聲反戰。（圖翻攝自Olga Smirnova＿IG）

    2022/03/10 00:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，不少自家人也看不下去，發聲砲轟。莫斯科大劇院波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）近日就在社群平台勇敢發聲反戰，直言總統普廷（Vladimir Putin）讓所有俄國人感到羞恥。

    根據《每日郵報》 報導，今年30歲的斯米爾諾娃出生於俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg），目前是波修瓦芭蕾舞團首席女伶。斯米爾諾娃的阿公是烏克蘭人，有4分之1烏克蘭，她近日在通訊軟體Telegram心痛寫道：「我不得不說，我的每一根神經都反對這場戰爭！」

    斯米爾諾娃表示，現在是文明社會，有爭端理應透過和平的方式來談判，而不是訴諸武力，「一直以來，我都為俄羅斯的文化、體育成就感到自豪，我從來沒想過，我會為俄羅斯感到羞恥！」

    除了斯米爾諾娃，波修瓦芭蕾舞團明星男獨舞者蘇亞雷斯（David Motta Soares）7日也透過IG宣布，他已向舞團辭職，藉此傳達與烏克蘭人同在的痛苦心情；舞團義大利籍首席男舞者堤希（Jacopo Tissi）同天也宣布辭去首席舞者一職，獲得義大利文化部長大讚。

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