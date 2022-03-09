台灣阿北塞一疊美金給烏克蘭人後消失 他清點後又驚又喜！

韓裔烏克蘭人申武松在推特分享自己參與反戰活動時，被神秘「台灣阿北」塞錢的插曲。（圖翻攝自申武松推特）

2022/03/09 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯無理的侵略行動引發國際聲援烏克蘭，各國都有烏國人發起反戰活動。一名在台烏克蘭人近日在推特上透露，他在參與相關抗議活動時，遇到一名神秘的「台灣阿北」，塞給他一疊美金現鈔後，就消失在人群中，引發網路熱議。

韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）8日在推特表示，近日他們在俄羅斯駐台北辦事處前舉行抗議活動時，一名台灣人突然走進隊伍，給了他一疊100元美金，給完人就走了。

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事後申武松清點這疊現金，總共是1萬美元（約新台幣28萬元），他馬上就將錢捐給台灣政府設立的賑濟烏克蘭專戶，同時他也對這名台灣阿北的善舉感到相當感動，「謝謝台灣人民！」

我國外交部2日公布賑濟烏克蘭專戶帳號，各界踴躍捐款，截至9日下午4點，專戶累計捐款達4億5412萬元，累計捐款筆數為7萬9000筆。

Our activists from @stwithukrainetw were protesting in front of the Russian embassy, when a friendly Taiwanese uncle approached them, gave them a stack of 100 dollar bills and ran away.



A total of 10 000 USD （!）, all now donated for Ukraine.



Thank you, the people of Taiwan ❤️ pic.twitter.com/XANasENwBI — Oleksandr Shyn 申武松 （@olekshyn） March 8, 2022

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