台灣阿北塞一疊美金給烏克蘭人後消失 他清點後又驚又喜！

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯無理的侵略行動引發國際聲援烏克蘭,各國都有烏國人發起反戰活動。一名在台烏克蘭人近日在推特上透露,他在參與相關抗議活動時,遇到一名神秘的「台灣阿北」,塞給他一疊美金現鈔後,就消失在人群中,引發網路熱議。

韓裔烏克蘭人申武松(Oleksandr Shyn)8日在推特表示,近日他們在俄羅斯駐台北辦事處前舉行抗議活動時,一名台灣人突然走進隊伍,給了他一疊100元美金,給完人就走了。

事後申武松清點這疊現金,總共是1萬美元(約新台幣28萬元),他馬上就將錢捐給台灣政府設立的賑濟烏克蘭專戶,同時他也對這名台灣阿北的善舉感到相當感動,「謝謝台灣人民!」

我國外交部2日公布賑濟烏克蘭專戶帳號,各界踴躍捐款,截至9日下午4點,專戶累計捐款達4億5412萬元,累計捐款筆數為7萬9000筆。

