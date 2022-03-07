「身為俄羅斯人我很抱歉！」 俄公民高舉烏克蘭國旗 當街燒護照！

俄羅斯公民內西莫夫6日這天於塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心廣場燒俄國護照。（路透）

2022/03/07 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭不僅讓外國撻伐，自家也爆發多起反戰示威。近日有住在國外的俄羅斯人為表達反普廷意志，當街燒起俄國護照，直言普廷（Vladimir Putin）讓在外俄國人蒙羞，獲得圍觀群眾歡呼。

根據《美聯社》 報導，一群住在歐洲巴爾幹半島國家塞爾維亞的俄羅斯人，週日（6日）冒著冷冽的天氣聚集在該國首都貝爾格萊德（Belgrade）市中心廣場，數十名俄國民眾高舉反戰、反普廷標語及烏克蘭國旗，高呼還給烏國和平。

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其中一名俄國男子內西莫夫（Vladimir Nesimov）更當街燒起護照，直言：「俄羅斯不論對烏克蘭，甚至是對這個世界做什麼事情，我都不想跟它有關係！身為俄羅斯人我感到羞恥，我打從心底不想成為那個國家的公民！」內西莫夫的妻子也說：「我們不想生活在普廷當總統的國家，所以我們才來到塞爾維亞。」

內西莫夫的舉動，讓抗議隊伍響起歡呼聲。另外一位在塞國教俄語的俄籍老師依琳娜（Irina）這天也參與抗議活動，她表示，只要是正常人，都不應該支持戰爭。

事實上，自俄羅斯上月24日入侵烏國以來，包括美國加州、澳洲雪梨、立陶宛維爾紐斯等地，都有俄羅斯公民號召燒護照，可見這些在外俄羅斯人有多麼不齒普廷的侵略行動。

俄羅斯公民內西莫夫6日這天於塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心廣場燒俄國護照。（法新社）

住在美國加州的一名俄羅斯男子，上月24日當街燒護照。（歐新社）

一群住在澳洲雪梨的俄國公民上月26日也發起抗議活動，一名俄籍男子也做出燒護照的動作。（法新社）

一名擁有俄羅斯及白俄羅斯雙國籍的男子，上月24日在俄羅斯駐立陶宛維爾紐斯大使館前焚燒自己的護照。（美聯社）

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