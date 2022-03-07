為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「身為俄羅斯人我很抱歉！」 俄公民高舉烏克蘭國旗 當街燒護照！

    俄羅斯公民內西莫夫6日這天於塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心廣場燒俄國護照。（路透）

    俄羅斯公民內西莫夫6日這天於塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心廣場燒俄國護照。（路透）

    2022/03/07 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭不僅讓外國撻伐，自家也爆發多起反戰示威。近日有住在國外的俄羅斯人為表達反普廷意志，當街燒起俄國護照，直言普廷（Vladimir Putin）讓在外俄國人蒙羞，獲得圍觀群眾歡呼。

    根據《美聯社》 報導，一群住在歐洲巴爾幹半島國家塞爾維亞的俄羅斯人，週日（6日）冒著冷冽的天氣聚集在該國首都貝爾格萊德（Belgrade）市中心廣場，數十名俄國民眾高舉反戰、反普廷標語及烏克蘭國旗，高呼還給烏國和平。

    其中一名俄國男子內西莫夫（Vladimir Nesimov）更當街燒起護照，直言：「俄羅斯不論對烏克蘭，甚至是對這個世界做什麼事情，我都不想跟它有關係！身為俄羅斯人我感到羞恥，我打從心底不想成為那個國家的公民！」內西莫夫的妻子也說：「我們不想生活在普廷當總統的國家，所以我們才來到塞爾維亞。」

    內西莫夫的舉動，讓抗議隊伍響起歡呼聲。另外一位在塞國教俄語的俄籍老師依琳娜（Irina）這天也參與抗議活動，她表示，只要是正常人，都不應該支持戰爭。

    事實上，自俄羅斯上月24日入侵烏國以來，包括美國加州、澳洲雪梨、立陶宛維爾紐斯等地，都有俄羅斯公民號召燒護照，可見這些在外俄羅斯人有多麼不齒普廷的侵略行動。

    俄羅斯公民內西莫夫6日這天於塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心廣場燒俄國護照。（法新社）

    俄羅斯公民內西莫夫6日這天於塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心廣場燒俄國護照。（法新社）

    住在美國加州的一名俄羅斯男子，上月24日當街燒護照。（歐新社）

    住在美國加州的一名俄羅斯男子，上月24日當街燒護照。（歐新社）

    一群住在澳洲雪梨的俄國公民上月26日也發起抗議活動，一名俄籍男子也做出燒護照的動作。（法新社）

    一群住在澳洲雪梨的俄國公民上月26日也發起抗議活動，一名俄籍男子也做出燒護照的動作。（法新社）

    一名擁有俄羅斯及白俄羅斯雙國籍的男子，上月24日在俄羅斯駐立陶宛維爾紐斯大使館前焚燒自己的護照。（美聯社）

    一名擁有俄羅斯及白俄羅斯雙國籍的男子，上月24日在俄羅斯駐立陶宛維爾紐斯大使館前焚燒自己的護照。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯多地再爆反戰示威 人權組織：近5千人被捕
    2022/03/07 12:38

    俄羅斯多地再爆反戰示威 人權組織：近5千人被捕
    母偕童親赴「烏駐俄使館」獻花反戰 卻遭警方短暫拘留
    2022/03/03 10:22

    母偕童親赴「烏駐俄使館」獻花反戰 卻遭警方短暫拘留

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    俄羅斯人發起反對侵略烏克蘭 逾百萬人網路連署
    2022/03/01 22:44

    俄羅斯人發起反對侵略烏克蘭 逾百萬人網路連署
    多家俄媒遭癱瘓！ 俄官媒出現反普廷訊息：我們快跟北韓一樣...
    2022/02/28 22:07

    多家俄媒遭癱瘓！ 俄官媒出現反普廷訊息：我們快跟北韓一樣...

    遠離高糖危機 知名主持人也靠「它」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播