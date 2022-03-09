普廷臉綠了？克宮發言人女兒、葉爾辛孫女都發聲反戰

已故俄羅總統葉爾辛的19歲外孫女瑪麗亞·尤馬舍娃（Maria Yumasheva）。（取自IG：yumashkaa）

2022/03/09 22:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏衝突越演越烈，不僅引發國際制裁、輿論撻伐，俄羅斯國內也出現反戰聲浪，如今連富商寡頭及政治菁英的下一代也不同意入侵烏克蘭，包括已故總統葉爾辛（Boris Yeltsin）的外孫女，以及現任總統普廷發言人的女兒，都透過社群媒體，傳達反對出兵的立場，備受矚目。

據《紐約郵報》報導，葉爾辛的外孫女瑪麗亞·尤馬舍娃（Maria Yumasheva），在IG發佈烏克蘭國旗的照片，表達反戰立場。而瑪麗亞的未婚夫、俄國足球國家隊的前鋒斯莫洛夫（Fyodor Smolov）在IG公開發文「戰爭必須停止」。

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不過，普廷恐怕不會找兩人麻煩，因為俄國媒體盛傳，葉爾辛當年挑選「KGB」（前蘇聯情報機構國家安全委員會）出身的普廷接班，是因為相信普廷忠心不貳，而普廷也曾保證葉爾辛及其親友不會受到政治清算，據傳瑪麗亞有娃有權勢的父母，也就是房地產開發商尤馬舍夫（Valentin Yumashev）及葉爾辛女兒塔季亞娜（Tatyana Borisovna，是扶植普廷上位的幕後大功臣。

不過讓普廷難堪的是，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的24歲女兒伊莉莎維塔（ Elizaveta Peskova ），8日也在IG發表反戰貼文，雖然短短1小時後就撤文，但已被網友擷圖廣傳。

普廷的好朋友、俄羅斯寡頭富豪羅曼‧阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）日前發出聲明，宣布將持有19年的英格蘭足球超級聯賽切爾西俱樂部（Chelsea）管理權託管給慈善基金會。不過，他的27歲寶貝千金索菲亞‧阿布拉莫維奇 （Sofia Abramovich ） 顯然不想讓老爸太快躲過風暴。索菲亞在她擁有6萬多名粉絲的IG帳號發文，矛頭直指普廷。她說：「克里姆林宮宣傳中最大和最成功的謊言是，大多數俄羅斯人都支持普廷。」後來阿布拉莫維奇宣布出售球隊，並承諾淨收益捐給烏克蘭戰爭受害者。

葉爾辛外孫女瑪麗亞（左）、克宮發言人女兒伊莉莎維塔（右下），富索非亞（左），都透過社群平台表達反戰理念。（翻攝自IG）

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