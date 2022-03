糗！俄軍毀烏克蘭基地台害到自己 洩漏行蹤還賠掉高階指揮官

2022/03/09 17:00

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭國防部7日指出,烏軍擊殺俄軍第41聯兵軍團參謀長格拉西莫夫(Vitaly Gerasimov)少將,而根據事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」以及烏克蘭國防部釋出的俄方對話,可得知格拉西莫夫已經身亡,並且是因為通信出現問題,讓他不得不使用當地SIM卡,暴露行蹤,被烏克蘭部隊擊斃。

綜合外媒報導,烏克蘭國防部情報總局7日發布聲明指出,在哈爾科夫附近的戰鬥中,俄羅斯中央軍區第41軍團的高階軍事指揮官、參謀長格拉西莫夫少將陣亡,另有多名俄軍高階軍官也被擊殺。

烏克蘭國防部事後釋出截獲的俄方通話,從錄音可以聽見,2名俄羅斯軍官正為格拉西莫夫的死悲痛萬分,從俄羅斯聯邦安全局(FSB)官員的抱怨中得知,加密通訊系統遭到破壞、入侵,因而讓烏方得以監聽俄軍命令。

「Bellingcat」執行董事格羅澤夫(Christo Grozev)也在推特上發文指出,第41聯兵軍團駐地情報官向上司回報死訊時,透露了軍團的加密通訊線路損壞,被迫使用當地SIM卡,因此整體行蹤和單位狀況才被烏軍攔截。

格羅澤夫說,這名上司就是FSB高級官員雪夫琴科(Dmitry Shevchenko),而他聽到格拉西莫夫陣亡的消息時,停頓很長一段時間後爆粗口。

格羅澤夫也透露,駐地情報官詢問是否能使用俄羅斯自行推出的加密通訊系統「Era」,但上司回應「Era」已無法使用,這全因俄軍大肆摧毀烏克蘭3G基地台後,讓仰賴3G、4G訊號的Era毫無用處。

格拉西莫夫的父親是俄羅斯武裝部隊總參謀長瓦拉里.格拉西莫夫(Valery Gerasimov),他曾參與第二次車臣戰爭和俄羅斯在敘利亞的軍事行動,在克里米亞行動中獲得勳章,戰功彪炳,對俄軍而言相當重要。

