糗！俄軍毀烏克蘭基地台害到自己 洩漏行蹤還賠掉高階指揮官

烏克蘭國防部指稱，俄羅斯中央軍區第41軍團的高階軍事指揮官、參謀長格拉西諾夫少將陣亡。（圖擷取自烏克蘭國防部情報總局）

2022/03/09 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部7日指出，烏軍擊殺俄軍第41聯兵軍團參謀長格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）少將，而根據事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」以及烏克蘭國防部釋出的俄方對話，可得知格拉西莫夫已經身亡，並且是因為通信出現問題，讓他不得不使用當地SIM卡，暴露行蹤，被烏克蘭部隊擊斃。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部情報總局7日發布聲明指出，在哈爾科夫附近的戰鬥中，俄羅斯中央軍區第41軍團的高階軍事指揮官、參謀長格拉西莫夫少將陣亡，另有多名俄軍高階軍官也被擊殺。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部事後釋出截獲的俄方通話，從錄音可以聽見，2名俄羅斯軍官正為格拉西莫夫的死悲痛萬分，從俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員的抱怨中得知，加密通訊系統遭到破壞、入侵，因而讓烏方得以監聽俄軍命令。

「Bellingcat」執行董事格羅澤夫（Christo Grozev）也在推特上發文指出，第41聯兵軍團駐地情報官向上司回報死訊時，透露了軍團的加密通訊線路損壞，被迫使用當地SIM卡，因此整體行蹤和單位狀況才被烏軍攔截。

格羅澤夫說，這名上司就是FSB高級官員雪夫琴科（Dmitry Shevchenko），而他聽到格拉西莫夫陣亡的消息時，停頓很長一段時間後爆粗口。

格羅澤夫也透露，駐地情報官詢問是否能使用俄羅斯自行推出的加密通訊系統「Era」，但上司回應「Era」已無法使用，這全因俄軍大肆摧毀烏克蘭3G基地台後，讓仰賴3G、4G訊號的Era毫無用處。

格拉西莫夫的父親是俄羅斯武裝部隊總參謀長瓦拉里．格拉西莫夫（Valery Gerasimov），他曾參與第二次車臣戰爭和俄羅斯在敘利亞的軍事行動，在克里米亞行動中獲得勳章，戰功彪炳，對俄軍而言相當重要。

Jesus, Ukraine just killed Gen. Maj. Vitaly Gerassimov, chief of staff of the 41 Army. At Kharkiv.

Russia, if you're listening: delete your army. — Christo Grozev （@christogrozev） March 7, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法