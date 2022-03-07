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    烏軍擊落俄軍戰機！ 影片曝：「化為一團火球」墜落夜空

    被擊落的俄機化成一團火球。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    被擊落的俄機化成一團火球。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    2022/03/07 10:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，至今仍未完全掌握制空權，俄軍軍機在攻擊烏克蘭地面目標時，也面臨烏克蘭防空系統威脅。烏克蘭武裝部隊稍早在推特公佈擊墜俄軍軍機影片，影片中可見軍機化成一團火球，在夜空中緩緩墜落。

    烏克蘭武裝部隊指出，此架俄軍戰機是在哈爾科夫（Kharkiv）上空被擊落。烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）則在推特表示，墜落的是一架俄軍的Su-25攻擊機。另外，也有監視器從另一角度拍下戰機被擊落瞬間。

    原先外界認為烏克蘭空軍及防空系統會在開戰不久後就遭到俄軍毀滅，但烏軍空軍與防空系統至今仍能對俄軍戰機、直升機造成一定打擊。烏克蘭武裝部隊5日更宣稱在單日內打下9架俄軍航空器。

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