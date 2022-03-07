烏克蘭核電廠遭攻占後失聯 國際原能總署深切憂慮

國際原子能總署（IAEA）發出聲明指出，位於烏克蘭境內、歐洲最大的核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠被攻佔後對外通訊中斷，讓人深感擔心。（路透）

2022/03/07 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期大舉入侵烏克蘭，日前更攻下烏克蘭境內的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，國際原子能總署（IAEA）發出聲明指出，核電廠被攻佔後對外通訊中斷，讓人深感擔心。

位於烏克蘭東南方、歐洲最大的札波羅熱核電廠，日前遭俄羅斯攻打後於4日被俄軍占領，國際原子能總署於週日聲明，表示對札波羅熱核電廠遭俄軍佔領的事態發展高度關注，IAEA引述烏克蘭的通報指出，札波羅熱被占領後，廠內的工作人員已被俄國軍隊控制，要進行任何操作或維護都必須經過俄軍的批准，且廠區的部分行動網路和固定網路，電話線路、電子郵件和傳真也都被關閉無法使用。

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對於札波羅熱對外通訊中斷以及被俄軍控制，IAEA也感到「深切憂慮」，並表示核電廠要能安全可靠地營運，管理階層和員工都必須能在穩定狀況下履行其重要職責，而不會受到過度外部干擾或壓力。

對於車諾比（Chernobyl）核電廠的核廢料儲存設施先前也遭俄軍占領，IAEA也表達高度關切，並指自上月23日以來，包含技術人員及警衛在內，有200多人至今都未離開該廠區，儘管聯合國機構有基於安全原因，提出技術人員應進行輪換。IAEA也提到，烏克蘭監管機構表示，在車諾比被占領後出現與人員溝通的問題，並指兩邊目前只能透過電子郵件進行溝通。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）也指出，為確保相關的核設施能夠安全運作，他願意親身前往當地以及車諾比，以確保各方對核設施的安全及安保做出承諾。

對於車諾比（Chernobyl）核電廠的核廢料儲存設施先前也遭俄軍占領，IAEA也表達高度關切，並指自上月23日以來，包含技術人員及警衛在內，有200多人至今都未離開該廠區。（美聯社）

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