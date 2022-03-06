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    南韓總統大選事先投票逾3成創新高 確診者投票狀況亂當局致歉

    南韓本屆總統大選事前投票率飆破3成，投票所外可見到人潮。（美聯社）

    南韓本屆總統大選事前投票率飆破3成，投票所外可見到人潮。（美聯社）

    2022/03/06 17:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓第20屆總統大選9日正式投票，4、5日提前舉辦「缺席投票」，開放投票日當天因故無法前往的選民提前到任一投票所提先投票。據南韓選務機關統計，總計有1632萬人投票，投票率達36.93%，創歷屆最高紀錄。

    此外，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）武漢肺炎確診人數眾多，大約100萬確診者和隔離者也被安排了特別時段投票，卻因為事前準備不足，導致狀況連連。南韓官方6日為此公開致歉。

    過去南韓「缺席投票」最高紀錄是2020年國會大選，這次總統大選破紀錄地多了10.24個百分點。上屆2017年的總統大選是26.06%。

    南韓政府和衛生官員一直在尋求如何安排受感染的選民投票，包括在上個月修改了選舉法。根據新法，確診者和被隔離的人可以步行到獨立隔離的投票站投票，或搭乘政府提供的計程車、救護車前往。這些人的投票時間只限5日下午5時至6時，及9日正式投票日結束前的一個半小時。

    在4日、5日兩天的事先投票中，全國各地投票所都出現排隊時間過長、確診選民票箱不足等問題，有些投票所使用的投票紙箱只草草寫上「確診者用」，甚至是使用購物袋代替投票箱，選舉公正性引發質疑。尤其這次兩大黨候選人民調支持度差距一直在調查誤差範圍內，投票公正性更受到注目。

    《韓聯社》報導，南韓中央選舉管理委員會6日就武漢肺炎確診、隔離者缺席投票管理不善爭議道歉，強調將通盤檢討改進，確保廣大選民能在9日正式投票日安心投票。

    不過，南韓中選會強調，依據有關法律法規採用設置臨時寫票間的投票方法，全過程都有各黨推薦的監督員在場，絕對沒有舞弊的可能。

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    南國總統大選事前投票率飆破3成創紀錄。（美聯社）

    南國總統大選事前投票率飆破3成創紀錄。（美聯社）

    政黨「共同民主黨」候選人李在明已提前完成投票。（美聯社）

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