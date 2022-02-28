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    貶烏克蘭總統「政治新手」 李在明挨批「國恥」急道歉

    2月25日，李在明在電視辯論會的發言，涉貶低烏克蘭總統澤倫斯基，引發軒然大波。（彭博）

    2月25日，李在明在電視辯論會的發言，涉貶低烏克蘭總統澤倫斯基，引發軒然大波。（彭博）

    2022/02/28 20:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統大選28日進入選戰倒數10天，執政黨「共同民主黨」候選人李在明日前指稱，烏克蘭總統從政6個月就當選、政壇菜鳥刺激了俄羅斯才會引發衝突。這番言論在海內外引發軒然大波，李在明26日急忙道歉滅火，強調是「辭不達意」造成誤解。

    李在明25日在電視辯論會中分析俄烏開戰的原因，認為是「才剛踏入政界6個月的政治新人（澤倫斯基）當上總統，北約組織都還沒說要讓他們（烏克蘭）加入，就公開宣稱要加入，刺激了俄羅斯才引發衝突」。

    李在明原意藉此抨擊對手尹錫悅，認為尹錫悅主張的外交政策可能刺激中國、破壞區域和平，而尹錫悅同樣是去年剛辭去檢察總長一職、踏入政界的政治新人。

    詎料這番言論引起海內外為烏克蘭聲援的網友反彈。上述發言影片被放到美國大型社交網站Reddit上，發文者說明這段影片是南韓總統候選人在辯論中，主張烏克蘭總統刺激俄羅斯導致戰爭，引來網友批評。

    國民力量黨稱李在明「丟臉丟到國外」，尹錫悅痛批李在明「不僅沒有安慰經歷了不幸事件的其他國家，反而為了利用選舉而胡言亂語，這副樣子引起全世界公憤」、「作為大韓民國的總統候選人，我向自尊心受到傷害的烏克蘭國民表示歉意。」

    李在明26日在臉書道歉說：「並非出自我本意，哪怕是一部分，如果給烏克蘭國民帶來了誤會，這完全是因為辭不達意。」他強調，如果看了當天了電視辯論全文，誰都會明白，他在發言之後明確批評了俄羅斯的侵略，因此並不是貶低烏克蘭總統，而是在指出尹錫悅候選人令人不安的外交、安保觀。

    他還說：「我全力支持烏克蘭國民和政府的立場和努力」、「俄羅斯的侵略行動絕不能正當化。」

    南韓民調機構Realmeter28日公佈的最新民調結果顯示，尹錫悅的支持率46.1%，較前一次調查上升0.5個百分點，李在明上升1.7個百分點至41%。兩者的支援率差距為5.1個百分點。

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