鐵了心反中！韓在野總統候選人尹錫悅顧問：堅持增購薩德系統

南韓主要反對派總統候選人尹錫悅的外交顧問金成漢（Kim Sung-han，見圖）說，尹錫悅若當選總統，將增購1套美國薩德（THAAD）導彈系統。（路透）

2022/02/23 22:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，南韓主要反對派總統候選人尹錫悅的最高外交顧問金成漢（Kim Sung-han）表示，尹錫悅若當選總統，將增購1套美國薩德（THAAD）導彈系統的計畫，雖然有可能遭到北京當局經濟報復，但這將提供重新修正（reset）雙邊緊張關係的機會。

南韓將在3月9日舉行總統大選，尹錫悅代表主要反對派國民力量黨參選，目前與執政黨總統候選人李在明的激烈競爭中領先。

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南韓自2017年部署薩德系統，加強因應北韓不斷發展的導彈威脅以來，南韓和中國之間的關係一直處於緊張狀態。中國以薩德系統強有力的雷達涵蓋中國空域為由，對南韓採取措施限制經濟和旅遊交流，對於作為中國最大貿易夥伴的南韓造成重大打擊。

反對派抨擊文在寅，2017年底為了安撫中國和實現雙邊關係正常化，做出所謂的「三不」承諾：不增加部署薩德系統、不參與美國主導的全球導彈防禦系統，以及不建立涉及日本的3邊軍事聯盟。

金成漢說，尹錫悅不僅尋求廢除這些承諾，而且還將購買新的薩德系統，部署在更靠近首爾的地方；現有的6套薩德系統部署在星州空軍基地。

金成漢說：「到目前為止，中國在一些經濟領域仍對南韓實施報復，但對我們來說，這是一個攸關生死的問題，中國似乎並不完全瞭解這一點。」

南韓新增購1套薩德系統，預估費用達1.5兆韓元（12.6億美元），很可能引發中國新一輪的經濟報復，但金成漢指出，這將是雙邊關係中必須「糾正」的一個關鍵部分，文在寅之前為求北京當局幫助改善南北韓關係，而對此視而不見。

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