家庭主婦總動員！ 烏克蘭女性投入後勤製作燃燒彈

烏克蘭聶伯城一群女性忙著製作燃燒彈，準備給俄軍迎頭痛擊。（圖擷自Sarah Rainsford推特）

2022/02/27 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕遭到俄羅斯大舉入侵後，烏克蘭民眾紛紛加入保衛國土的行列，在中部城市聶伯城（Dnipro）就有一群女性忙著製作燃燒彈，準備給俄軍迎頭痛擊。

英國廣播公司（BBC）東歐通訊記者雷恩斯福德（Sarah Rainsford），在推特PO出烏克蘭婦女聚在一起為燃燒彈裝瓶的照片，只見她們或蹲或坐在草皮上，朝著玻璃瓶裡塞入白色粉末，旁邊則放著一些裝好的燃燒彈。

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雷恩斯福德表示，這些人有的是老師、律師或家庭主婦，「這群女性告訴我，她們儘量不去想自己在做什麼，但她們必須為保衛自己的城市做好準備。」

事實上，在推特上還有另一段影片流傳，顯示烏克蘭黑海港口敖德薩（Odessa）民眾也大量製作燃燒彈，在地上可以看到擺放著一箱又一箱裝好的玻璃瓶。

相關影片請見︰

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