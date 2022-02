基輔近郊儲油庫遭俄軍攻擊 兩度爆炸火光沖天

2022/02/27 09:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍已來到烏克蘭首都基輔近郊,就在當地時間27日凌晨,基輔以南發生2起大爆炸,爆炸地點位在基輔以南約30公里處的瓦西里基夫(Vasylkiv),當地油庫遭俄軍攻擊,引起沖天火光,瓦西里基夫市長巴拉西諾維琪(Natalia Balasynovych)也證實此事。

綜合外媒報導,位於瓦西里基夫市內的空軍基地遭到俄軍攻擊,主要跑道西南側的油庫發生爆炸,大火照亮夜空,濃煙也不斷上竄。

巴拉西諾維琪表示,2起爆炸是瓦西里基夫市克里亞奇村(Kriachky)的油庫爆炸,市內空軍基地也被砲擊,「敵人想摧毀一切,但他們不會成功」。

Mayor says Vasylkiv oil depot is on fire after ballistic missile strike. Kyiv region #Ukraine #UkraineInvasion https://t.co/CxNP7uA677 pic.twitter.com/OqpmUtqvsw