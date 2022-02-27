基輔近郊儲油庫遭俄軍攻擊 兩度爆炸火光沖天

基輔近郊機場油庫遭攻擊。（圖擷取自Twitter）

2022/02/27 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍已來到烏克蘭首都基輔近郊，就在當地時間27日凌晨，基輔以南發生2起大爆炸，爆炸地點位在基輔以南約30公里處的瓦西里基夫（Vasylkiv），當地油庫遭俄軍攻擊，引起沖天火光，瓦西里基夫市長巴拉西諾維琪（Natalia Balasynovych）也證實此事。

綜合外媒報導，位於瓦西里基夫市內的空軍基地遭到俄軍攻擊，主要跑道西南側的油庫發生爆炸，大火照亮夜空，濃煙也不斷上竄。

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巴拉西諾維琪表示，2起爆炸是瓦西里基夫市克里亞奇村（Kriachky）的油庫爆炸，市內空軍基地也被砲擊，「敵人想摧毀一切，但他們不會成功」。

Vasylkiv, oil depot on fire pic.twitter.com/hbd1RKJ3OU — OSINTtechnical （@Osinttechnical） February 26, 2022

Mayor says Vasylkiv oil depot is on fire after ballistic missile strike. Kyiv region #Ukraine #UkraineInvasion https://t.co/CxNP7uA677 pic.twitter.com/OqpmUtqvsw — Alexander Khrebet/Олександр Хребет （@AlexKhrebet） February 26, 2022

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