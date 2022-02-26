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    「哭求回家」影片瘋傳... 俄國年輕士兵被俘後無助痛哭

    一段年輕俄國士兵被俘虜後坐在階梯無助「哭求回家」的影片在社群平台瘋傳，引發各國網友熱議。（圖取自烏克蘭國防部臉書）

    一段年輕俄國士兵被俘虜後坐在階梯無助「哭求回家」的影片在社群平台瘋傳，引發各國網友熱議。（圖取自烏克蘭國防部臉書）

    2022/02/26 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續進攻烏克蘭，雙方在烏國首都基輔爆發「街頭巷戰」，烏國稱至今已有3500多名俄國士兵陣亡、近200人被俘，戰火持續進行中。對此，一段年輕俄國士兵被俘虜後坐在階梯無助「哭求回家」的影片在社群平台瘋傳，引發各國網友熱議。

    推特、YouTube、臉書以及美國論壇「Reddit」26日流傳一段影片，稱穿著軍服的年輕男子是入侵烏克蘭蘇梅地區（Sumy）而遭俘虜的俄羅斯士兵，畫面中可見，這名士兵坐在階梯上相當沮喪，抱頭掩面哭泣：「求求你，我要回家。」一旁還有民眾圍觀拿著手機錄影，並大罵男子「烏克蘭不歡迎你」。

    烏克蘭國防部也在臉書粉專分享該影片，稱「佔領者投降、哭泣並乞求回家」，該影片引發各國網友熱議，紛紛留言「我猜很多俄羅斯士兵不想在烏克蘭。被迫參戰一定很可怕」、「這可能是一種經典的俄羅斯戰術，將裝備不足且訓練不足的應徵入伍者投入戰鬥以削弱敵人。」、「這些可憐的俄羅斯士兵有一半不想在那裡」、「去X的普廷」、「窮孩子。他別無選擇」、「可憐的傢伙」、「看來俄羅斯人的士氣肯定不高」。

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