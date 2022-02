俄羅斯目前佔領烏克蘭哪些地方？一張圖看清楚！

華府智庫戰爭研究所繪出目前俄軍所佔領的烏國地區。(圖擷自Institute for the Study of War網站)

2022/02/26 13:45

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯大舉進軍烏克蘭,雙方爆發激烈的攻防,美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)特別繪出目前俄軍所佔領的烏國地區,這張圖展現出美東時間25日下午3時(台灣時間26日凌晨4時)為止的俄烏局勢。

戰爭研究所表示,俄烏戰線目前分成4個戰區,亦即從白俄羅斯路線進攻基輔(北方)、從俄國邊境入侵烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkhiv,東北方)、從烏東頓巴斯地區進軍(東方)、從克里米亞半島北上(南方)。

從圖片中可以看到,俄軍佔領了基輔以北的車諾比地區,25日已進入基輔議會以北約9公里、聶伯河西岸的奧波隆區(Obolon),但進攻基輔東線的切爾尼戈夫(Chernihiv)戰事受挫,因此至今未能觸及基輔東郊,預計集結在白俄的俄軍第76近衛空中突擊師將繞過切爾尼戈夫前往基輔。

在東北方的哈爾科夫戰區上,俄軍2月24日展開的正面攻擊未能進佔市區,接下來可能會轉為包圍行動,讓軍隊分散向基輔推進並孤立哈爾科夫。

至於東方的頓巴斯(Donbass)戰區,俄軍則控制了親俄的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Louhansk),除此之外似乎沒打算在這裡做出太多進攻,只是在牽制烏東軍隊。

在南方的克里米亞戰區方面,烏克蘭黑海港口城市赫爾松(Kherson)已被俄軍完全佔領,很可能會往東奪取梅利托波爾(Melitopol),另有消息指出俄國部隊正在攻向黑海沿岸的尼古拉耶夫(Mykolaiv)、敖德薩(Odessa)。

戰爭研究所表示,相較於克里米亞戰區的軍事行動,俄軍在烏克蘭北方戰區的進展不太成功,這可能是因為不同戰區的部隊組成有差,烏軍在基輔和哈爾科夫周圍的抵抗也發揮了重要作用,但這使得俄國在白俄羅斯東南方部署了更多部隊,以應對烏克蘭軍方的強力反抗。

