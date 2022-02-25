俄羅斯入侵烏克蘭 虛假影片訊息網路四處流傳

俄烏戰爭爆發後，網路上假訊息及假照片流竄，讓民眾更難掌握正確消息。（法新社）

2022/02/25 21:32

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭後，推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Telegram瘋傳虛假影片和照片，稱俄國軍機被擊落或烏克蘭人在家躲砲彈，數量可能比烏克蘭遭受的砲擊還多。

美聯社報導，部分照片和影片是真的，反映出戰爭恐怖的一面，但也有許多影片早就在網路流傳多年。

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俄羅斯對烏克蘭發起二次世界大戰以來的社群媒體時代首場大型武裝衝突，小小智慧型手機是主要通訊工具，瞬間散播危險，甚至致命虛假訊息。

TikTok影片、打宣傳戰的標題與推文，透過螢幕傳播到全世界，讓數以百萬計民眾疑惑，實際戰爭情勢究竟發展到哪一地步。

Telegram和推特流傳矛盾訊息，有些說俄羅斯「無端」對烏克蘭發動攻擊，也有些稱發動戰爭是「必要」，端看發文者是誰。

美國總統拜登23日晚間告訴他的4000萬名追隨者，「全世界今晚都在為烏克蘭人民祈禱，他們遭受俄國軍隊無端且無理攻擊。」

不過，俄國官媒在所有平台附和總統普廷的發言，「今日俄羅斯」（RT）在Telegram大肆放送訊息，稱發動攻擊為「必要」。

華府非營利組織「保衛民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）假訊息專家謝佛（Bret Schafer）說，普廷和俄媒過去幾天瘋狂發送虛假指控，稱烏克蘭正在進行種族滅絕，還把大部分烏克蘭人描繪成納粹。

像是「今日俄羅斯」新聞主管上週就在直播電視節目中，於毫無證據情況下，指控烏克蘭可能開始施放毒氣對付本身人民。

謝佛說，「你看到越來越多故事在說，俄國必須防止這些實施種族滅絕的烏克蘭納粹暴徒。」

從戰事24日開打後，網路上出現鋪天蓋地、數量龐大虛假推文、刻意剪輯影片以及斷章取義照片，使得真相更難浮現。

其中一段影片是從電玩擷取，卻被網友誤以為是真實戰爭場面，被點擊了數百萬次。美聯社10多年前拍下的利比亞戰爭畫面也在臉書和推特流傳，有網友聲稱那是一架俄國戰鬥機被烏克蘭軍方擊中後，滑過灰色天際墜落。

當俄羅斯部隊發動進攻期間，部分TikTok用戶觀看了一個俄國帳號發布的影片，以為這是俄國傘兵進攻烏克蘭的畫面，其實這影片早在多年前就被上傳，但這無法阻止這則影片於當天結束前獲得超過2200萬次點擊。

非營利組織「新聞素養計畫」（News Literacy Project, NLP）資深主任席瓦（John Silva）說，民眾在網路上看到這些影片、照片和話語，大致看過、分享後，就繼續過自己的生活。

「我們看到一名傘兵，他說俄語，我們不會花時間質疑。而我們如果看到一則嶄新消息，就會有和別人分享的衝動。」

雖然有些網友是在無意間散播了謠言，有些人卻是打著主意，要把不知情網友耍得團團轉，利用他們傳播虛假訊息。

席瓦說，「我們知道俄國政府一定會散布虛假訊息，還有一些酸民，他們把東西放上網，看能不能騙倒一些人。」

謝佛說，民眾會吸收這些虛假訊息，因為他們太迫切想得到資訊。「當需求無比巨大，可靠資訊又太少，就會出現很多粗略訊息填補空缺」。

而這些空缺在24日又變得更大，因為烏克蘭許多地方網路斷訊，當地民眾更難聯繫親戚或追蹤新聞。

通訊軟體Telegram是東歐民眾愛用的社群媒體及通訊平台。Telegram創辦人之一度洛夫（Pavel Durov）發文說，由於太多人湧入平台，APP斷訊情況嚴重。

主要的俄羅斯網站包括克里姆林宮與軍方官網因為似乎遭到報復性攻擊而無法登入或速度緩慢。美國官員也指控俄國癱瘓烏克蘭主要政府網站。

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