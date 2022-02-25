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    飛彈攻擊下倖存 烏克蘭女教師流血驚恐照震全球

    一名烏克蘭女教師在戰火中受傷的照片今天登上許多國際媒體版面，她並表示就算浴血也不屈服。（圖擷自推特）

    一名烏克蘭女教師在戰火中受傷的照片今天登上許多國際媒體版面，她並表示就算浴血也不屈服。（圖擷自推特）

    2022/02/25 21:19

    〔中央社〕一名烏克蘭女教師在戰火中受傷的照片今天登上許多國際媒體版面。只見她滿臉血跡、表情驚恐。她將今天的倖存歸功於有「守護天使」在旁，並表示就算浴血也不屈服。

    「紐約郵報」（New York Pos）引述獨立的「莫斯科時報」（Moscow Times）報導，52歲的庫里洛（Olena Kurilo）從哈爾科夫（Kharkiv）郊區一所醫院走出來時，裹在臉上的紗布還滲出血跡，俄軍飛彈攻擊使她臉部遭窗戶玻璃碎片割傷。

    庫里洛說：「在那一瞬間，我只想到『天哪，我不要死』，在極度驚恐下，我感覺不到疼痛。」

    根據歐洲新聞台（Euronews）在推特（Twitter）上傳的一支影片片段，庫里洛被拍到臉上被割傷流血，頭上纏著紗布，她說她的家「被完全炸毀」。

    她說：「我的家已經沒有窗戶和門，一扇門甚至飛了出去，整個地板被掀掉…我就是運氣很好，一定是有個力量強大的天使守護我，我才能活下來。」

    目前官方尚未公布俄軍攻擊造成的傷亡人數，但居民表示，有一名死者年僅13歲。

    根據「莫斯科時報」，爆炸在兩棟嚴重受損的5層樓公寓大樓間炸出了一個約4.5公尺寬的坑洞，目前仍有20位居民住院。

    一位名叫塞爾吉（Sergiy）的67歲居民推測，俄軍攻擊目標是附近一座距離邊界約40公里的軍用機場。

    庫里洛反覆地說，「從沒想過這種事情會發生」；「我自己是名導演和教育工作者，我們研讀過歷史，但從未想過這種事情會降臨在這塊土地上」。

    儘管俄羅斯的入侵構成危險，但庫里洛矢言會留下來戰鬥。她說：「無論如何，我寧死都不會向（俄羅斯總統）蒲亭屈服。」

    她說：「我會挺身而出，為烏克蘭竭盡所能…我永遠是站在祖國這一邊。」

    根據聯合國難民署，估計已有10萬烏克蘭人逃離家園，其中數千人進入鄰國，主要是羅馬尼亞和摩爾多瓦共和國。

    路透社報導，首都基輔的西向高速公路5條車道都已堵塞，民眾非常擔心自己可能在受困於車陣時遭到轟炸，因為俄軍突擊隊與烏克蘭軍隊正爭奪一座距離首都不到16公里的機場控制權。

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