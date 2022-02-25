謠言終結站》俄羅斯傘兵入侵烏克蘭？ 實為俄國軍事演習畫面！

社群平台近日流傳一段「大量傘兵降落」的影片，並宣稱「俄羅斯打烏克蘭傘兵」、「俄羅斯傘兵入侵烏克蘭」。台灣事實查核中心指出，網傳影片是俄羅斯羅斯托夫地區（Rostov Oblast）2016年進行傘兵演習畫面。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2022/02/25 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台自昨（24）日開始流傳一段「大量傘兵降落」的影片，並宣稱「俄羅斯打烏克蘭傘兵」，另有標題指稱是「俄羅斯傘兵入侵烏克蘭」。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳影片是俄羅斯羅斯托夫地區（Rostov Oblast）2016年進行傘兵演習畫面，與近期俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動無關。

台灣事實查核中心25日發布報告，網傳影片在2018年和2019年就在社群平台及影音網站上流傳，並指稱為「俄羅斯傘兵演習畫面」。

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報告指出，臉書粉專「俄羅斯製造」（Made in Russia）在2016年9月19日就發布過與網傳影片相同的影片，指稱是俄羅斯空軍2014年在俄羅斯羅斯托夫地區進行軍事演習的畫面。

俄羅斯軍事YouTube頻道「vexed123」和軍事網站「military.com」在2014年3月都有發布相同的俄羅斯新聞畫面，後者也指稱是當年在羅斯托夫地區空降畫面。

根據總部設於莫斯科的國際文傳通訊社2014年3月13日的報導，同年3月13日開始，超過4000名傘兵，15架伊爾76（Ilyushin Il-76）等軍事部隊將至羅斯托夫地區的庫茲明基演習，且有超過1500名傘兵同時跳傘。

報告指出，此俄羅斯傘兵降落影片也在國際間流傳，喬治亞查核組織《Fact Check Georgia》、希臘查核組織《Ellinika Hoaxes》、西班牙查核組織《MALDITA.ES》都針對此影片發布查核報告，上述查核組織皆指稱此影片在2016年之前就出現，是發生在俄羅斯境內的傘兵演習，與近期俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動無關。

因此，綜合以上可知，傳言為「錯誤」訊息。

網傳影片在2018年和2019年就在社群平台及影音網站上流傳，並指稱為「俄羅斯傘兵演習畫面」。（圖擷取自台灣事實查核中心）

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