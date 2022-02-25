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    謠言終結站》烏克蘭國民衛隊司令部被毀？ 經查：戰機排練畫面

    近日網傳一段影片，宣稱「烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀」。台灣事實查核中心指出，網傳影片是俄羅斯在2020年5月4日於莫斯科附近的圖希諾上空排練戰機畫面。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    近日網傳一段影片，宣稱「烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀」。台灣事實查核中心指出，網傳影片是俄羅斯在2020年5月4日於莫斯科附近的圖希諾上空排練戰機畫面。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    2022/02/25 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台自昨（24）日起，流傳一段「戰機低空飛越建築物上空」的影片，並宣稱「烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀」，另有版本加註文字是「早晨的基輔」和「俄烏大戰開始了」。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳影片是俄羅斯在2020年5月4日於莫斯科附近的圖希諾上空排練戰機畫面，傳言為「錯誤」訊息。

    台灣事實查核中心25日發布調查報告，查核中心以網傳影片截圖，在影音平台上找到多則2020年發布的影片，其中一部發布於2020年5月4日的影片標題「2020年5月4日遊行彩排，戰機在圖希諾上空飛行」。報告指出，「圖希諾」是位於俄羅斯西部地區，並不是在烏克蘭境內。

    從事文字工作、專研軍事領域的專家王先生表示，影片中共出現4波戰機身影，都是俄羅斯戰機，且是「低空通過」，屬於閱兵時才會採用的飛行方式，不是作戰隊形。

    王先生指出，第1波出現4架戰機是米格-29戰鬥機（MiG-29）；第2波「大雁隊形」，中間是圖-160轟炸機（Tu-160），兩側是圖-22轟炸機（Tu-22）；第3波是伊爾-78加油機（IL-78）與圖-160轟炸機（Tu-160）；第4波是蘇-27戰鬥機（Su-27）與蘇-30戰鬥機（Su-30）。

    喬治亞查核組織《Myth Detector》在24日也發布查核報告指出，影片是俄羅斯2020年5月9日為慶祝二戰勝利，在當年5月4日排練戰機的畫面，地點是在莫斯科附近的圖希諾上空，此影片被用來錯誤指稱為是俄羅斯對烏克蘭的襲擊。

    因此，網傳影片宣稱烏克蘭國民衛隊司令部遭摧毀，是錯誤訊息。

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