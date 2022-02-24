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    網傳「普廷將延遲入侵以接管美國武器」？ 是網友改圖！

    網傳圖片挪用《CNN》2017年的報導畫面，並變造新聞標題。圖為《CNN》報導原圖。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

    網傳圖片挪用《CNN》2017年的報導畫面，並變造新聞標題。圖為《CNN》報導原圖。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

    2022/02/24 19:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭發動攻擊，情勢緊張。近日社群媒體流傳1張圖片，內容為美國媒體《CNN》報導畫面，標題為「普廷將延遲入侵，直到（美國總統）拜登運送武器給烏克蘭，好讓俄羅斯接管」。經查證，此畫面實為《CNN》2017年的報導畫面，但原標題被變造為網路流傳版本。

    台灣事實查核中心指出，近日推特（Twitter）、臉書等社群媒體都有流傳1張圖片，內容是《CNN》報導畫面，左方為新聞主播，右方為俄羅斯總統普廷，畫面中的新聞標題是「消息指出：普廷將延遲入侵，直到拜登（Joe Biden）運送武器給烏克蘭，好讓俄羅斯接管」。

    查核中心查找後發現，網傳圖片來自俄羅斯某論壇1名使用者回文的附圖。而圖片中使用的新聞畫面，事實上是《CNN》於2017年3月的新聞報導，但當時的新聞標題是「消息指出：川普與俄羅斯達成協議的希望破滅」。

    經查核中心查證，網傳圖片經過改圖，圖片使用的是2017年3月的新聞畫面，與近期俄羅斯和烏克蘭的衝突無關。

    外媒《路透》的事實查核團隊也曾針對這張圖片發表過查核報告，證實該圖片經過修改；1名《CNN》發言人也向《路透》證實，該圖片是偽造的。

    網傳圖片挪用《CNN》2017年的報導畫面，並變造新聞標題。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

    網傳圖片挪用《CNN》2017年的報導畫面，並變造新聞標題。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

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