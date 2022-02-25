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    傘兵拂曉出擊！CNN：俄羅斯已拿下基輔城郊機場

    俄國傘兵部隊發動攻擊後，接管位於烏克蘭首都基輔西北郊約32公里遠的安托諾夫機場。（圖擷取自＠CNN en Español官方YouTube）

    俄國傘兵部隊發動攻擊後，接管位於烏克蘭首都基輔西北郊約32公里遠的安托諾夫機場。（圖擷取自＠CNN en Español官方YouTube）

    2022/02/25 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日清晨下令對烏克蘭進行「全面入侵」的軍事行動後，烏國官方已通報137人死亡，316人受傷。而目前人在烏國首都基輔（Kyiv）城郊的外媒記者，也獨家目擊俄國傘兵部隊發動攻擊後接管機場的影像，氣氛緊繃。

    根據《CNN》報導，《CNN》資深國際特派員錢斯（Mathew Chance）24日挺進距離基輔32公里遠的安托諾夫機場（Antonov Airport）進行連線播報，他先目擊了俄國空降部隊（Airborne forces）在附近巡邏，俄軍宣稱已拿下該基地，並邀他進入採訪。

    錢斯透露，他起初與機場附近的部隊指揮官、士兵談話時，以為對方是烏克蘭士兵，直到見到對方身上制服「橘黑相間」的條紋後，才知道他們是俄羅斯傘兵。

    俄軍指揮官指出，拂曉之際，傘兵從降落傘上出擊，和烏軍激烈交火，儘管敵方試圖透過反攻行動，奪回托諾夫機場的控制權，但最後沒有成功。而俄軍拿下機場後，便開始在附近搭建「空運橋樑」（Air Bridge），以便讓更多兵力進入。

    錢斯描述，安托諾夫機場附近的空域，能聽到飛機飛行的聲音，而機場內則飄出了黑、灰及棕色的煙霧，因此他認為，空中或許有噴射機在執行軍事任務。

    錢斯轉述，烏克蘭官員認為俄軍的計劃不僅是「包圍」首都，而是直接拿下基輔，同時對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）執行斬首行動，扶植親俄領導人，取而代之。

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